教宗赞扬博杜安国王拒绝签署堕胎法的勇气

教宗在比利时拉肯圣母堂地下的王室墓穴，在笃信天主教的博杜安国王墓前祈祷。这位国王在1992年拒绝签署将堕胎合法化的法令，因而退位36个小时。教宗在圣座使馆会见了两个难民家庭。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月28日上午在比利时库克尔贝赫圣心大殿会见主教、司铎和度奉献生活者后，前往拉肯圣母教堂地下层的王室墓穴，许多比利时王室成员长眠于此。国王菲利普及王后马蒂尔德迎接了教宗，他在博杜安国王的墓前停留并静默祈祷片刻。博杜安国王是位热忱的天主教徒，自1951年起在位直至1993年去世为止。他最脍炙人口的事迹发生在1992年，当时他拒不签署一道将堕胎合法化的法令，为此退位36个小时。

圣座新闻室在telegram即时通信软件上发布消息称，随后，教宗在国王和在场的人面前，“赞扬博杜安国王的勇敢”，因为他选择了“放弃自己的王位，以此拒绝签署一项杀害人的法律”。公告写道，“教宗勉励比利时人在有害的法律正大力执行的此刻注视”这位已故国王。教宗也希望“推进博杜安国王列真福品案”。

教宗回到圣座使馆后会见了两个难民家庭，一个是来自叙利亚的基督徒家庭，另一个是来自吉布提的穆斯林家庭。他们得到圣艾智德团体的接待，通过“人道走廊”来到比利时。

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