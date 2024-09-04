教宗在雅加达开启旅程，拥抱孤儿、穷人和难民

教宗方济各在抵达印尼首都后，前往圣座驻印尼大使馆与40名男女老少组成的团体进行了会面，道明会修女、耶稣会难民服务社和圣艾智德团体也在场陪同。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各的印尼之旅以聚焦孤儿、老人、穷人和难民作为开端，这也是他向来谴责“丢弃文化”的具象体现。教宗于9月3日抵达印尼首都雅加达的苏卡诺-哈达国际机场机场后，直接前往圣座驻印尼大使馆，那是一座建于20世纪60年代的大型建筑，它位于市中心的独立广场（Merdeka Square）附近，矗立在街道和广场上众多的军事建筑之间。

向路人致意

载有教宗的白色小汽车在车流中穿行了半小时，给这座灰蒙蒙的城市增添了一抹色泽。汽车途径摩天大楼、高楼大厦和具有典型9世纪爪哇建筑特征的楼宇。在这些建筑物的脚下，很容易发现面朝利翁河（fiume Ciliwung）的棚屋和木屋。房屋外，还晾晒著近乎湿透的衣物，这意味著仍有人住在那里。

当教宗座驾驶过时，身著白色短衫的男人、女人和儿童在路边挥舞著印尼国旗，并高喊“Selamat datang”，意为“欢迎”。教宗来到圣座驻印尼大使馆，在大使皮奥波（Piero Pioppo）的带领下，40位孤儿、老人、穷人和难民在大厅里围成一圈迎接教宗。在场陪同的是每日帮助他们、竭力填补资源空缺并满足其需求的人：道明会修女、耶稣会难民服务社（Jesuit Refugee Service）和圣艾智德团体（Comunità di Sant’Egidio）。

大使馆里“五彩斑斓的人民”

值得一提的是，由于巴东（Padang）教区的几位青年平信徒的倡议，圣艾智德团体于1991年在这个亚洲国家变得生机勃勃，现已发展至11个城市。该团体当日在大使馆里陪伴20名客人：“一群五彩斑斓的人民”，在场的圣爱智德团体代表向梵蒂冈新闻网解释道，“生活在街头的人，他们收集垃圾并反复利用。他们不同于我们在欧洲看到的无家可归者，他们是没有住房、生活在垃圾堆里的整个家庭”。

在雅加达，用当地话称呼他们便是“手推车夫”，缘于他们用这个木质工具从废品站里收集垃圾，手推车也往往是其唯一的“家”，他们的起居饮食都在车里度过。圣艾智德团体给他们送去了食品和衣物，如同该团体在世界其他城市所做的一样。这天，他们中的一些人如愿与教宗握手，教宗也绕著众人转了一圈，依次向在场的人致意，并停下来片刻，倾听了他们的故事。

难民和海难幸存者

与教宗会面的人当中，还有来自养老院的老人、在废品站生活工作并在社区食堂就餐的穷人、索马里的难民，以及一个为躲避泰米尔人迫害的斯里兰卡难民家庭。这些难民数月前坐船前往澳大利亚，却不幸遭遇沉船，竟奇迹般地活著回到了印尼。他们和许多人一样正在等待与澳大利亚或加拿大的亲人团聚。“他们生活在焦虑不安中，这个国家并不排斥他们，但却没有合适的法律和措施援助他们”。

圣父教宗同样倾听了他们的故事，并对众人施以降福。其中有一名来自缅甸的难民。他是众多遭受残暴对待的罗兴亚人之一，而教宗是唯一一位公开为该少数族群发声并多次谴责暴行的人。该男孩当天是在耶稣会难民服务社的陪同下前往大使馆，教宗将手置于男孩头顶，以表亲近和关怀。

对儿童的慈爱

教宗为在场儿童送去了一个又一个拥抱：他们中有的是聚集在城郊和乡村、被道明会修女抚养并教育的儿童，还有的是和平学校的小孩（整个印尼群岛共有18所和平学校，收留了超过3000名儿童）。这些孩子们捐赠了“我想要的世界”图画，这幅画描绘了一个由世界上所有国家的国旗组成的两只手臂托举著的地球，且双手连结紧靠一起，象征著兄弟情谊。”

教宗与孩子们度过了很长时间。这是从罗马出发经过13小时的长途飞行后，教宗本次亚太四国之旅的首项活动，也是当天唯一的活动。

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