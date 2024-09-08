教宗向圣体大会发表视频讯息：让我们重新获得与天主深刻的友爱

第53届国际圣体大会9月8日至15日在厄瓜多尔基多举行，主题为“友爱治愈世界”。教宗方济各向大会发表视频讯息，强调与圣体的深刻共融，我们才可以抵抗邪恶，并建设一个更公正、更人性化的世界。

（梵蒂冈新闻网）第53届国际圣体大会9月8日至15日在厄瓜多尔基多举行，主题为“友爱治愈世界”。在此机会上，教宗方济各向大会发表视频讯息，鼓励众人与圣体深刻共融，建设一个更公正、更人性化的世界。

一个身体，一个饼

教宗首先说道：“从至圣圣体中领悟到的总是令人惊奇。我们可以引用圣咏中的话‘设若数到底，我仍于你同在’（参阅：咏一三九18），祢静静地临在于圣体柜中。”

教宗解释道：“教会的早期教父们已经告诉了我们，面饼的象征已点燃了天主子民对友爱的渴望，因为正如一粒麦子不能单独揉成面团一样，我们也必须要同道偕行，因为‘虽然我们众多，却是一个身体、一个面饼’（参阅：圣奥斯定讲道集227）。这样我们才得以作为兄弟成长，并于教会一起成长，藉著洗礼之水所结合，并由圣神之火所净化（参阅同上）。这是一种深刻的兄弟友爱，源自与天主的结合，就如同我们是麦子般被磨碎，从而成为面饼，成为基督的肢体，以此完全的形式参与圣体圣事和诸圣的集会（参阅：安提约基雅的圣依纳爵《致罗马人书》四1）。

安日拉修女的榜样



接著，教宗提到一个兄弟友爱的卓越典范，即死在奥斯维茨集中营的德国修女安日拉·奥特（Angela Autsh）。教宗说：“她在被捕之前，世上的邪恶已经开始逼近，她便邀请那些初领圣体的晚辈们，邀请那些稍微远离信仰的亲属们，还邀请那些依然虔诚的人们，通过一些简单的行动，甚至在某些危险的环境中，来抵抗这邪恶，并尽可能地靠近祭台上的圣体，通过领圣体来抵抗这邪恶。”

服务和治愈这个世界



于是，教宗鼓励道：“若一个肢体受苦，整个身体也与之同受苦，就如同耶稣一样背负起世界的苦难，目的是治愈它。”最后，教宗强调，藉著圣体圣事“我们能够重新获得与天主及其他人之间这种深刻的兄弟友爱，只有在这共融中，我们才能服务这个世界，并治愈它”。

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