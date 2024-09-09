教宗在巴布亚新几内亚巴罗鼓励向各部族传播福音的工作

教宗8日下午在巴布亚新几内亚的另外一项活动，是在瓦尼莫的巴罗村，私下会见四位阿根廷传教士，他们也在丛林中最偏僻的团体中服务。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月8日下午在巴布亚新几内亚瓦尼莫主教座堂前的场地上接见了两万名信友后，前往巴罗村圣三人文学校会见在那里服务多年的阿根廷传教士，其中一位是35岁的道生会会士马丁·普拉多（Martin Prado）神父，他与教宗是老相识，多年来他们一直保持联系。

圣三人文学校是一座两层的白色建筑，教宗乘车前往该学校的途中，人们载歌载舞、抛掷鲜花，热烈地欢迎他。教宗来到学校庭院后，在那里等待他的是许多穿著学校的橘黄色运动衣的孩童，他们在花园中或者在阳台上整齐的排著队等候教宗。两名盲童上前迎接教宗，他们赠送给教宗一串用鲜花和羽毛制作成的项链，教宗则送给他们玫瑰经念珠和糖果。其中一名儿童将脸趴在教宗白色的长袍上，教宗在这名儿童的头上轻轻的摸了一下。

教宗在学校和天皇后大厅中（School & Queen of Paradise Hall），欣赏了学校乐团的表演。他赞赏了学生们的才能，并赠送给他们一些乐器。一位名叫玛利亚若瑟（Maria Joseph）的女童向教宗做了见证，她也是一名小提琴手。

接著，教宗来到一个用鲜花、植物、蝴蝶结布置的小舞台。舞台上还放置了一尊卢汉圣母像。卢汉圣母是阿根廷的主保，村民们非常敬礼卢汉圣母，称她为卢汉妈妈。这要归功于普拉多神父和其他阿根廷传教士，以及在传教工作上给予协助的修女们。修女们在各堂区进行各种使徒工作，特别是照顾病患。她们也为一座建筑取名为“卢汉之家”，以接待遭暴力和侵犯的人。

就如前面提到的，在福传工作上修女们协助道生会的传教士们。修女们讲述说，她们也会长途跋涉前往偏远的地方，在那里停留数日，与当地团体同在。

服务是教宗私下接见他的同胞和修女们时提到的其中一个主要议题。普拉多神父说，“我们非常高兴，仍然无法相信教宗会来到我们这里，这是一件极其美好的事。教宗来这里，他的爱心真大！”

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html