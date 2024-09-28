教宗突访布鲁塞尔爱德之家，看望长者、病患和贫困者

目前正在比利时布鲁塞尔访问的教宗27日上午突然造访圣若瑟之家，这是一个由“安贫小姊妹会”管理的机构，接待长者、患重病者和穷苦人。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月27日上午在比利时布鲁塞尔会见当局和公民社会后，距离原订的下一个活动，即下午在荷语鲁汶天主教大学与教员们的会面，有5个多小时的空档。教宗的车队没有直接返回他这几天在比利时访问期间下榻的圣座使馆，而是驱车前往马罗勒区由安贫小姊妹会修女管理的圣若瑟之家。该机构致力于接纳长者、病患、贫困者，以及低收入的人，为他们提供膳食和照护。

教宗的座车驶入圣若瑟之家的院子，安贫小姊妹会的两位修女立刻前来迎接教宗，为这惊喜说声“谢谢”。教宗说“很高兴”来此，并询问了有关她们修会的情况。聚集在圣若瑟之家大厅中的人以掌声迎接了教宗。

教宗坐在大厅中央，用法语说：“我降福你们，为你们祈祷。你们也要为我祈祷。”在场的人保证道，“每天”都为教宗祈祷。修女们赠送给教宗几本书，并将102岁的泽勒（Madame Zelle）女士介绍给他。教宗向泽勒说，“恭喜妳”，并从轮椅上伸出手，与同样坐在轮椅上的泽勒女士握手。

问候泽勒后，尽管空间狭窄，教宗依然逐一问候在场的每一个人。就在他坐著轮椅问候其他坐在轮椅上的人时，有一个人用意大利文以微弱但清晰的声音喊说：“圣父教宗，请来这里，我瘫痪了。我来自巴里。”这位名叫亚加大（Agata）的女士在布鲁塞尔生活了60多年，她重复地喊著，直到教宗出现在她面前。教宗紧握著亚加大的手，并赠送给她一串玫瑰念珠。

教宗最后带领圣若瑟之家的客人诵念《天主经》，并再次请在场的人为他祈祷。临别时，几名修女陪伴教宗到大门口，目送教宗座车离开。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html