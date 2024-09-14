教宗方济各10月份的活动安排

教宗礼仪处公布了教宗10月份的活动：他将主持世界主教会议开幕和闭幕弥撒，以及封圣弥撒。

（梵蒂冈新闻网）教宗礼仪处日前公布了教宗方济各10月份的活动安排。世界主教会议和册封圣人是这个月的两件盛事。

10月2日是护守天使纪念日。在护守天使的保护下，教宗方济各将于当天上午9点30分，在圣伯多禄广场为世界主教会议第16届常规会议第二会期主持开幕弥撒。会议将持续到10月27日，届时，教宗将于当天上午10点在圣伯多禄大殿为世界主教会议主持闭幕弥撒。

10月20日常年期第29主日，圣伯多禄广场上将聚集众多信徒，他们是来参加当天上午10点30分，教宗在广场上主持的封圣弥撒。届时，教宗将册封方济各小兄弟会会士真福鲁伊兹（Manuel Ruiz López）神父、他的七位同伴，以及三位平信徒为圣人。他们于1860年7月在仇恨信仰的浪潮下在叙利亚遭杀害。

另外三位新圣人，分别是圣家小姊妹会的创始人玛利亚·良尼亚·帕拉迪斯（Maria Leonia Paradis）修女、圣神献主修女会的创始人圭拉（Elena Guerra）修女，以及圣母神慰传教会会祖若瑟·阿拉莫诺（Giuseppe Allamano）神父。

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