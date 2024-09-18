印尼艺人莉欧拉：教宗的号召力打动了我

印尼天主教徒、歌手、模特和网红莉欧拉参加了教宗本于5日在雅加达格罗蓬卡诺体育场主持的弥撒。她说，“教宗的服务精神打动了我。无数的人为他祈祷”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各在印尼访问期间，于9月5日在雅加达格罗拉蓬卡诺体育场主持了弥撒圣祭。在他到达体育场之前，人们的注意力都集中在莉欧拉（Lyodra Margareta Ginting）身上。现年21岁的莉欧拉是名歌手、模特和网红，信奉天主教。正如她的粉丝们在社交媒体上写的，她是被国家以国宝看待的一颗明星。年轻艺人莉欧拉来自卡罗族。身穿北苏门答腊传统服装的她和另一名印尼知名女歌手，在弥撒中奉献礼物时，有机会亲自问候教宗。

弥撒后，莉欧拉为在场的信友们献唱，随后上传了一张她在教宗前鞠躬的照片。这张照片很快就被疯狂传开了。在梵蒂冈媒体视频访问中，莉欧拉说自己很“幸运”见到一位如此有号召力的人，给她的国家留下了不可磨灭的记忆。

在雅加达、在教宗的祭台旁，为体育场的人献唱，在弥撒中奉献礼物，这意味著什么呢？莉欧拉说：“在印尼数以百万的天主教徒中，我是个幸运儿，因为在弥撒中我能够清楚地看到教宗，参与礼仪服务。教宗的年纪也不小了，仍到四国进行牧灵访问，他的气质和服务的精神让我感到惊讶。愿天主一直降福他，我确信，无数信徒正在为他祈祷”。

印尼对教宗在该国数天的访问会保留什么样的记忆？莉欧拉对此表示，“无数信众的热情和他们的耐心，直到活动圆满结束。他们非常冷静且给予合作。我感谢印尼政府为这次访问给予的支持，这体现出在印尼的宗教和谐得到了很好的保护。我认为，通过所有聚集在格罗拉蓬卡诺体育场的信徒的祈祷，还出现了一个奇迹：活动开始前大约20分钟，天气多云且下著雨，但神父带领祈祷，直到天逐渐变晴。这也是祈祷的力量”。

年轻信徒如何能够利用社交媒体来帮助他们的同龄人发现基督宗教信仰的美好及其普世弟兄友爱的讯息？莉欧拉说：“我们必须记住，天主的诫命是我们要彼此相爱。所以，在社交媒体上发文之前，我们要省思我们的言语是否能伤害他人。如果我们无法帮助他人，至少我们不该成为伤害他人的人。”

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