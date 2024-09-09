教宗访问东帝汶：治愈痛苦，带去和平

在东帝汶民众翘首以盼中，教宗方济各于9日到访这个南亚国家。帝力教区副主教乔维托神父的愿景是：教宗的莅临不仅为信仰带来“新鲜空气”，也会给该国的制度和人民注入新活力。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各抵达东帝汶的几天前，乔维托（Jovito Rego de Jesus Araujo）神父在东帝汶帝力总教区的“教会法庭”外等著我们。他是该教区的副主教，主管牧灵工作。神父的眼神仿佛透露著，他知道接下来的几天里将有工作纷杳而至，却仍然满心欢喜。他怀著“敞开的心”等候教宗方济各的到来。“东帝汶的全体子民、教会、政府以及整个国家都敞开心扉地期待教宗的莅临”。神父一边微笑著娓娓道来，一边带领我们走上通往露台的长楼梯。站在露台上，可饱览帝汶岛东海岸的美景。

让信仰在日常生活中焕发生机

乔维托神父面带微笑、神采奕奕地谈论著一个核心主题，即把信仰融入当地文化的愿望。东帝汶主教团的主教们采用的座右铭也恰恰印证了这一点：“让你们的信仰成为我们的文化”，这一愿望反映著促使信仰成为东帝汶社会和每日生活的主要元素的希冀。但是，挑战也不容忽视。乔维托神父坦言：“在东帝汶，有很多事情无法体现出信仰的光辉”，他提到这个国家过去因仇恨和暴力所受的痛苦，有时，这痛苦还会在当下反映出来。他希望教宗的这次访问能带来“新鲜空气”，不仅为信仰注入新活力，也推动国家的制度和人民焕然一新。

青年是信仰的未来

另一个关键方面则是对青年的关注，青年占据东帝汶人口的大多数。乔维托神父强调了教宗和年轻人对话的重要性。圣父教宗将于9月11日在“会议中心”同年轻人会面，这是教宗启程离开前的一项活动。届时将有超过一千名青年聚集在一个大会堂里，还有另外两千名青年在广场前等待教宗方济各的到来。“他将和他们对话，倾听他们的声音”，神父说道，他希望这次会面能带来期待已久的革新，“也许，这是一次实现我们所需变革的契机。是的。我们真心希望如此”。然而，9月11日的活动并非希望和祝福的终点。乔维托神父总结并展望了即将到来的聚焦于希望的禧年，他希望教宗的此次访问不仅仅为东帝汶，也给整个教会带来“变革希望的力量”。“正如教宗是从罗马出发的朝圣者，我们也将成为从东帝汶出发前往罗马的朝圣者，以此重燃所有子民对天主的希望。”

乔维托神父谈期待教宗的到访

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