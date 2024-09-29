教宗在布鲁塞尔一堂区与穷人、难民共进早餐

这是教宗行程外的一项活动，他在与圣职人员会面前访问了圣祺肋教堂。该堂区位于与其同名的居民区内，每日向所有穷人供应“早间咖啡”。这还是一个提供祈祷和倾听的场所。教宗当日倾听了一些见证并收到了为资助爱德善工而酿制的手工啤酒礼物：“教会的最大财富就是最脆弱的成员”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于9月28日上午同一群来自非洲、东欧以及布鲁塞尔当地的人在圣祺肋教堂共进早餐。这是一座建于19世纪中叶的圣堂，每早在其中殿中央摆放的桌子上，都有著为市中心的无家可归者、难民、穷人供应的“早间咖啡”。当地居民戏称布鲁塞尔为“贝果（bagel，一种中间有孔的圆形蛋糕）之城”，因为这座城市的富人往往生活在郊区，而位于市中心欧盟机构总部的咫尺处却是贫民区。

布鲁塞尔的缩影

在圣祺肋广场上，坐落著一个与其同名的堂区，教宗大概于当日早晨9时15分抵达该地，这是他行程之外的一项活动。堂区本堂神父卡邦戈（Benjamin Kabongo Ofm）称这里为“布鲁塞尔普遍现实的一个缩影”，即该地需要的不仅是食物和安慰，更需要的是为那些敲门求助的人恢复“尊严”。在圣祺肋，不仅教人啤酒的制作工艺，还提供祈祷和倾听的时刻。神父强调，最主要的是倾听那些“经常被抛弃的人”。

困难与危险的故事

用餐者们向教宗讲述了他们的艰难经历。西蒙来自吉普赛家庭，他讲述了自己居无定所的生活细节；尤金是喀麦隆人，他与坐在他面前的教宗分享了自己横渡地中海到达兰佩杜萨岛的故事。他提到，这是一段危机四伏的旅程，而他在向圣母的祈祷中找到了勇气。

手工啤酒礼物

教宗认真倾听了用餐者们的故事，还听取了两位协助者西蒙和玛利亚-弗朗索瓦丝对堂区服务的介绍，后者说的一句话“慈悲指引著希望之路”启发了教宗的省思。他说，“感谢你们的早餐邀请，与朋友们开启这一天，真是太美妙了，而这正是圣祺肋教堂的氛围”。“我非常高兴地看到，这里的爱不断滋养著所有人的共融和创造力：你们甚至还发明了‘圣祺肋啤酒’，我感觉这啤酒非常好喝！”教宗手里拿著用小蝴蝶结装饰包装的啤酒，上面还附有一张黄色卡片，里面写著：“愿你蒙福！亲爱的教宗方济各！”

爱德的温暖

教宗说，“以爱相待有益于众人！”“爱德便是如此：它是点燃心灵的火焰，世界上没有人不需要它的温暖”。教宗坦言，的确有很多事情需要解决，也确实存在著拒绝和不理解，但是，圣父保证，“分享的爱所带来的喜悦和力量胜过所有困难，每次我们参与到团结与相互照料的行动中时，我们就会明白，自己的获得远比给予更多。”

教宗的赠礼

教宗向该堂区赠送了一尊圣老楞佐态像，他是三世纪的执事和殉道者。教宗说，“圣老楞佐因向觊觎教会财宝的控诉者展示基督徒团体中最脆弱的成员而闻名，那些成员便是罗马的穷人和有需要者”。这并不是“挑衅”，而是“纯粹的真理：教会最大的财富就是最脆弱的成员，如果我们真的想认识并展示教会的美丽，那么，我们所有人都应该，在我们的渺小和贫困中，不做作、以极大的爱相互奉献，这将对我们大有裨益”。

在见证、对话结束之后，所有人都享用了咖啡和羊角面包。教宗也对这一天的开始表达了感谢。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

Poverty-Pope Francis-Belgium-apostolic journey-catholic church-solidarity