帕罗林枢机：教宗将为亚洲和大洋洲带去关怀与和平

印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡正准备迎接伯多禄继承人。圣座国务卿伯多禄·帕罗林枢机在教宗方济各牧职最长的一次牧灵访问前夕，强调了教宗的期待和与人民会面的渴望。由于帕罗林枢机的母亲于8月31日去世，他将于9月3日主持母亲的葬礼，因此不会与教宗同行搭乘专机。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各将于9月2日至13日在亚洲和大洋洲的四个国家进行访问，带去基督的光明。他将成为对话的见证者，致力于构建一个充满兄弟情谊与团结的世界。圣座国务卿伯多禄·帕罗林枢机在教宗方济各第45次使徒之旅前夕，强调了教宗牧职中亲近的重要性，并指出在一个因战争和暴力而受伤的世界中，和平是在相遇中建立的，通过真诚的交流，打破自私的壁垒。帕罗林枢机将不会与教宗同行，因为他将在9月3日于维琴察省的斯基亚翁为享年96岁的母亲亚达主持葬礼。这次采访于8月27日进行。

枢机阁下，教宗即将踏上其教宗任期内最长的牧灵访问之旅，将访问印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡。教宗方济各的期望是什么？

教宗方济各首先心中怀有的是与人相遇的希望：亲自会见将要访问的国家的人民。换句话说，这再次强调了他的牧职风格中所特有的“亲近”的主题，亲近是他的牧职风格，而牧灵访问正是亲近的重要表达形式：亲近是为了倾听，亲近是为了承担人民的困难、痛苦和期望，亲近是为了向所有人传递福音的喜悦、安慰和希望。借用圣保禄六世的话来说，我想强调的是，教宗所到的国家在地理上越遥远，他的内心就越能感受到这种迫切性。。

印度尼西亚是世界上穆斯林人口最多的国家：在这里，面对社会和政治问题的多元化现实，教会致力于加强兄弟情谊。作为伯多禄的继承人，教宗的到访能帮助这个团结的进程吗？

教宗将要访问的地区有著多种文化、宗派和宗教传统，是一个真正多元化的现实！我特别想到印度尼西亚，在这个国家，由于“建国五项原则”（Pancasila）的存在，不同群体之间的关系一直在接受他人、互相尊重、对话和温和的基础上发展。面对任何改变这种情况的倾向，以及在世界各地不幸存在的极端主义诱惑，教宗的言语和行动将是一个强烈而紧迫的呼吁，呼吁不要放弃这一道路，并将有助于支持和鼓励兄弟情谊，正如教宗常说的那样，这种兄弟情谊是在差异中的统一。应对这个庞大群岛所面临的社会和政治问题的时候，也应该按照这一原则处理。

教宗将在巴布亚新几内亚与拥有古老传统和坚定信仰的人民会面。在这个资源丰富但极为贫困的地方，人们面临气候变化、资源掠夺和腐败等挑战。莫尔兹比港被认为是世界上最危险的城市之一。教宗的到访会带来新的方向吗？

是的，巴布亚新几内亚同样充满了矛盾：丰富的资源往往伴随著由不公、腐败、政治和经济不平等导致的极端贫困；自然环境的原始美丽也不得不面对气候变化和对自然资源不加区分的掠夺所带来的严重后果。教宗方济各将推动一切可能的努力，无论是政治机构、宗教团体，还是呼吁每个人的责任感，以唤起一种变革的意识，引导大家在追求正义、关心最贫困者以及照护共同家园的道路上，做出持久而坚定的承诺。

东帝汶将成为教宗此次的第三站。这个国家经历了多年的痛苦，直到25年前独立。明年东帝汶将加入东盟，但该国仍然存在严重的城乡差距。在这个信仰与历史密不可分的地方，教宗将带来什么信息？

我担任圣座国务院职员的那些年，曾亲自关注东帝汶的情况，我见证了其历史中留下的痛苦。当时的情形给人的感觉是完全封闭、停滞不前。因此，25年前的独立，我始终视其为一种“奇迹”。基督信仰使东帝汶成为亚洲第一个天主教国家，在争取独立的过程中发挥了决定性的作用。现在我认为，这个信仰也必须透过更深层的灵性培育，激励东帝汶人民在社会转型中继续前行，克服分裂，有效地与不平等和贫困作斗争，以及对抗不良现象，例如青年团体间的暴力和侵犯妇女尊严的行为。教宗的到访无疑会在这方面带来重要的推动力。

此次旅行的最后一站是新加坡，这个城邦国家是多种宗教和谐共存的地方。教宗将如何进一步促进宗教间的对话，并加强该国不同团体之间的联系？

新加坡，这次长途旅行的最后一站，是当今多元文化和多宗教社会中和平共处的典范。我们置身于一个汇聚了来自世界各地人们的城邦国家，这里是不同文化、宗教和精神传统的马赛克。教宗方济各将特别会见那些致力于宗教间对话的年轻人，并将未来的道路托付给他们，以使他们成为一个更加友爱与和平世界的主角。

此次亚洲之行是否可能打开新的桥梁，并进一步加强圣座与亚洲国家之间的关系？

回答这个问题时，我首先想到的是新加坡，其人口大部分为华裔，因此这里是与中华文明和人民进行对话的理想场所。正如前面所述，印度尼西亚是世界上穆斯林人口最多的国家，此次访问雅加达将为进一步接触亚洲伊斯兰群体提供一个良好契机，但不仅限于此。此次教宗访问的国家中，有两个，不久后将是三个，成为东盟成员国，这个组织还包括其他该地区的重要国家，例如越南和缅甸。教宗方济各在此行中所传递的关怀与和平信息，也同样面向所有这些国家和地区。

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