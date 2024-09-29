天主的婢女耶稣的亚纳荣列真福品

教宗方济各在比利时牧灵访问期间，亲自册封一位新真福，她就是天主的婢女耶稣的亚纳。新真福于1545年11月25日在西班牙出生，1621年3月4日在比利时布鲁塞尔去世。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月29日在比利时博杜安国王体育场主持弥撒，册封可敬者天主的婢女耶稣的亚纳（Ana de Jesús）为真福。

新真福是加尔默罗赤足隐修会的修女，1545年11月25日在西班牙出生，1621年3月4日在比利时布鲁塞尔安息主怀。她和阿维拉的圣女大德肋撒及圣十字若望同是加尔默罗会的改革者，并参与了在西班牙和境外的众多隐修院的创建。

正如阿维拉的圣女大德肋撒所称的那样，耶稣的亚纳修女是“女院长中的重要指挥者”，她有坚强的性格、健康的分辨能力和极大的爱德。耶稣的亚纳修女与圣十字若望先后在格拉纳德和马德里建立了加尔默罗修院。

1604年，她与几位同伴将改革后的加尔默罗会传入法国，在巴黎创建了一座隐修院，并于1605年在蓬图瓦兹和第戎建立了修院。后来，她前往佛兰德，在布鲁塞尔、鲁汶和蒙斯建立会院。

随后，在耶稣的亚纳修女的推动下，于1612年在克拉科夫、1619年在安特卫普创建了会院。在她的一生中，始终忠于圣女大德肋撒的事业，并收集圣女的所有著作，对这些作品在欧洲的流传功不可没。

耶稣的亚纳修女于2019年11月28日被宣布为可敬者，2023年12月14日，因她的转祷而显示的奇迹获得了教会的承认。

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