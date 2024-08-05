教宗方济各：文学培养心智，打开聆听他人的耳朵

教宗方济各致函司铎候选人、牧灵工作者和所有基督徒，强调“阅读小说和诗歌在培育成熟人格过程中的价值”，因为书籍能够打开新的内在空间、帮助人们面对人生，并能理解他人。

(梵蒂冈新闻网)“一本好书能够打开心扉，激发心智，为生活做准备。”这是教宗方济各7月17日写给司铎候选人的一封公开信中所表达的思想。这封信不仅写给司铎候选人，也同样面向牧灵工作者和所有的基督徒，发表于8月4日，题为“文学在培育中的作用”。

阅读的裨益

在信函中，教宗首先强调了一本好书的良好效应，当人们“常常处在无聊的空闲时”，找到一本好书来读就如同“获得一片绿洲，让我们远离那些为我们没有好处的选择”，并且在“疲倦、愤怒、失望和失败的时刻，以及祈祷也无法让我们灵魂得到宁静时”，帮助我们度过困难时刻，“得到些许的宁静”。

教宗指出，“在媒体、社交网路、手机和其他设备无所不在之前”，人们更经常地专注于阅读。一部文学作品是“具有生命力并总是使人感到充实”。事实上，“读者从作者那里获得的，使自己得以充实”，而这又“使读者自身的富饶得以开花结果”。

在修院花些时间用于阅读

接著，教宗指出，一般来说，“那些正在接受圣职培育的修生没有投入相应的时间在阅读文学作品上下功夫”，有时文学被认为是“所接受文化的次要表达，不属于未来司铎的培育和具体的牧灵经验”。

教宗解释说，“这样不好”，它会导致“未来司铎在理性与灵性方面的严重匮乏”。因为在实践中，文学“与我们每个人对生活的渴望有关”，进入“我们与实际的存在、其基本张力、渴望和意义的紧密关系中”。

与降生成人的耶稣相遇

如今，为了“充分回应许多人对天主的渴望，信友和司铎们必须倾力投入传报福音的使命，使“众人能够与降生成人、创造人类并创造历史的耶稣相遇”。教宗写道，人们绝不能忽视“耶稣基督的人性，那是由激情、情感和情愫形成的人性，包括具体地讲述，手触摸并治愈的手、释放与鼓励的目光、还有款待、宽恕、义愤、勇气和无畏，一句话说：就是爱”。

最后，教宗强调：“熟悉文学能够让未来的司铎和所有的牧灵工作者更能感觉到‘基督’的完整人性，以及祂完全的天主性。”

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html