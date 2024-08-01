教宗探访奥斯蒂亚马戏团员：谢谢你们逗人欢笑

教宗方济各于7月最后一天的下午前往奥斯蒂亚游乐园探望巡回表演者和马戏团员，以及带给他们牧灵关怀的让南格罗修女和阿梅莉亚修女。教宗说：我支持你们，并为你们所做的事表示感谢。杂技艺人向教宗献艺，孩童们与教宗拥抱，送给他礼物。

（梵蒂冈新闻网）「奥斯蒂亚游乐园拥抱你。」7月31日下午，写在游乐园门口一块白色横幅上的这句话，迎来了教宗方济各。教宗在他放暑假的最后一天乘车前往距离罗马市中心约一小时车程的奥斯蒂亚，探望在新冠疫情期间受到重创的杂技艺人和马戏团员。教宗向他们表示全力支持和感激之情，「因为他们逗人欢笑」。在战争、危机和社会痛苦充斥的时代，欢笑不是一件小事。

向圣母像致敬

游乐园里有一尊用石膏做成的圣母塑像，名为「护佑巡回表演和马戏团的圣母」。杂技艺人说：「我们需要圣母的庇佑。」教宗方济各进入游乐园时，在这尊圣母像前停留片刻，划了十字圣号。

与让南格罗修女相拥

下午3点05分，罗马温度高达摄氏35度，教宗坐著白色菲亚特500L来到杂技艺人和马戏团员团体，收到了让南格罗（Geneviève Jeanningro）修女的两个飞吻。现年81岁的让南格罗是耶稣贫穷小姐妹会修女，56年来在露营车里工作，她与同会姐妹阿梅莉亚（Anna Amelia）修女一起安排了这次访问。教宗方济各每逢周三公开接见活动都会见到让南格罗修女，这位年迈却依然精力充沛的修女多年来将居无定所者、马戏团员和性少数群体（Lgbt+）带到教宗身边。

在庆生会场所的聚会

让南格罗修女拥抱了教宗，用带著法国口音的意大利语说道：「您送给我们莫大的喜乐！」与教宗同行的是附近和平之后圣母堂的主任司铎帕塔内（Giovanni Vincenzo Patané）神父。

让南格罗修女带教宗进入平时用来举办儿童庆生会的房间。罗马主教一进门，现场便响起如雷贯耳的掌声和欢呼声，教宗的随行人员手提篮子，将糖果和玫瑰念珠发给在场的每一个人，场面十分逗趣：那里有一个蜘蛛侠雕像、好几个气球池、充气游乐设施、玩具自动售机和游戏机，五颜六色的墙壁有各式各样的动画片人物，贝尔格里奥教宗就在这里，在让南格罗修女和阿梅莉亚修女旁边坐下，与这个团体享受丰富多彩的时光。

问候与礼物

这是一个大家同聚一堂、欢声笑语不断的时刻。教宗方济各拿起麦克风，说：「我向你们大家致以感谢，谢谢你们所做的事，谢谢你们逗人欢笑。」

教宗问候了几个他曾于2018年圣体圣血节在奥斯蒂亚圣妇莫尼加堂见过的孩子。在场很多人对让南格罗修女的关怀服务表示感谢，教宗于是开玩笑说：「我听不太明白：她也参加了马戏团？她跟狮子一起工作吗？」一名男子当众说：「这些修女非常优秀。有些人想要把她们从这里带走，我们不容许这种事情发生！」教宗说：「继续保持下去，我支持你们。」

小丑和杂技艺人献艺

接著，年仅9岁的奥斯卡（Oscar）送给教宗一个旋转木马音乐盒，作为「杂技艺人的象征」，并且献上一封信和一个蓝色信封袋。小男孩解释说：「里面有五欧元，这样你就能买颗冰淇淋了。」教宗捧腹大笑，说：「一颗冰淇淋？」

然而，教宗也有严肃的时候，例如当他听到一名母亲向他介绍刚发现疾病的女儿时，或者一名卷发男孩掉著眼泪，在他的耳边说悄悄话时。

一个由妈妈们组成的祈祷小组向教宗保证，她们每天为教宗念一串玫瑰经，教宗向该小组的负责人表示感谢。几名杂技艺人和小丑为教宗献艺，表演了一小段，教宗带著好奇的眼神欣赏，时不时竖起大拇指。

「感谢您的谦逊」

这个游乐园「大家庭」各团体的负责人对教宗说：「我们是小人物，能做的只有感谢您。您送给了我们莫大的礼物。」教宗则说：「谢谢你们如此美好的款待，谢谢小朋友们。我很高兴看到这份喜乐。你们要始终带著喜乐、勇敢前行。」

本堂神父帕塔内称这个游乐园是「天堂的一个小角落」，并将《巡回表演和马戏团之母圣母玛利亚祷词》呈给教宗签名。

本堂神父说：「堂区的压力有时候叫人喘不过气，我们会来这里呼吸欢乐的空气、呼吸团体的气息。这里宛如一个『小堂区』，大家互相认识、彼此讨论，也能找回自己。」

一名少年打断活动流程，拿起麦克风，注视著教宗，高声说：「在各位国家领导人找您请益的日子，您并没有与他们谈话，而是来到我们中间，赐给我们您的临在。谢谢您的谦逊。」

与众不同的午后时光

教宗重复说：「谢谢你们。谢谢你们为欢笑作的贡献。」他再次向让南格罗修女致意后离开游乐园，乘车经过人潮和记者。

7月的最后一天，教宗在奥斯蒂亚把一个昏昏欲睡的午后时光变得与众不同。

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