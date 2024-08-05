教宗接见西班牙修生：聆听、宽恕、优先关爱穷人

西班牙赫塔费大修院团体晋见教宗方济各，聆听了教宗向他们讲述的司铎恩典的四大要素。教宗特别提到圣维雅纳神父的典范，勉励未来的司铎尤其关爱受苦的人。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月3日在梵蒂冈克莱孟厅接见了西班牙赫塔费（Getafe）的“宗徒之母”大修院的成员。赫塔费教区主教和辅理主教、大修院的院长和培育者也参加了接见活动，他们在“宗徒之母”大修院建立30周年之际，陪伴修生们前来罗马圣伯多禄和圣保禄的墓前朝圣。

隔天8月4日是亚尔斯本堂神父圣维雅纳（Giovanni Maria Vianney）的纪念日，教宗在讲话中提到这位圣司铎说过的一句话：“若是我们全然明了在这世上作为神父意味著什么，我们必会死去：不是因为惧怕，而是因为爱。”教宗勉励眼前这些未来的司铎为“来日领受司铎的恩典”做好准备，聆听“上主爱的召叫”。

司铎恩典的四大要素

教宗强调，“耶稣走过的路并非一帆风顺”。因此，修生们需要留意四个基本重要的因素，即灵性生活、学业、团体生活，以及使徒工作。教宗表示：“在你们必须活出的这四个现实中不可失去协调，这很有必要，因为上主和教会都期待你们修生，在回应你们所蒙受的圣召时，首先是正直和慷慨的人，始终乐于聆听和宽恕，决意将你们彻底事主爱人的奉献坚持到底，尤其优先关爱那些受苦最深的人、贫穷的人和被排斥的人。”

按照上主的意愿塑造心灵

接著，教宗提到赫塔费大修院建在人们所称的“天使的丘陵”上，这是马德里南部的一个地方，“传统上被视为伊比利亚半岛的地理中心”。教宗说，这并非偶然。“祈求主耶稣成为你们每个人生活的中心、按照祂的意愿塑造你们的心灵、让你们永远紧密地靠近祂的心”。

迈向禧年的行程

最后，教宗祝愿赫塔费大修院未来的司铎这几天在罗马的朝圣之旅，也能帮助他们“怀著喜乐在精神上准备庆祝”即将来临的2025年禧年。

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