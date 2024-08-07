教宗方济各呼吁中东地区停火

教宗在周三公开接见活动中再次为中东地区发出呼吁，并邀请信众为“饱受折磨的乌克兰、缅甸和苏丹祈祷”，也为巴基斯坦和阿富汗祈祷，以消除歧视，特别是对女性的歧视。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各在七月暑期暂停周三公开接见活动后，于8月7日恢复举行这项活动。活动结束时，他没有掩饰他对中东地区局势的担忧，且再次吁请停止敌对行动。他说，“我再次呼吁有关各方不要让冲突蔓延开来，要在所有战线立即停火，首先是加沙地带，那里的人道主义状况非常严重”。教宗祈愿“真诚寻求和平以消除纷争，爱能够战胜仇恨，宽恕能够平息报复”。

接著，教宗也邀请信徒为乌克兰和处于战争中的国家祈祷。他说：“我请你们与我一起为饱受折磨的乌克兰、缅甸和苏丹祈祷。愿遭受战争之苦的人民能尽早获得他们极其渴望的和平”。

最后，教宗邀请大家为巴基斯坦和阿富汗祈祷，那里的许多人仍受到歧视。“让我们一起努力并祈祷，消除巴基斯坦和阿富汗地区的种族歧视，尤其是针对女性的歧视”。

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