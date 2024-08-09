教宗致函哥伦布骑士团：在冲突与动荡的时期，祈求正义与和平

第142届哥伦布骑士团年度大会于8月6日至8日在加拿大魁北克城举行。在此机会上，教宗方济各在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的信函中，邀请骑士团的所有成员为和平祈祷并努力建设“爱的文化”。

（梵蒂冈新闻网）在第142届哥伦布骑士团年度大会于8月6日至8日在加拿大魁北克城举行之际，教宗致函骑士团凯利（Patrick Kelly）团长。在这封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的信函中，教宗省思了本届年度大会的主题“使命”，强调每一位基督徒都是传教士，因为我们在基督内与天主的爱相遇。（参阅：《福音的喜乐》宗座劝谕，120号）

教宗指出：“由于迫切需要为这份爱做见证，在此激励下并在真福麦基夫尼（Michael J. McGivney）神父先知性愿景的引导下，哥伦布骑士团随之建立。这爱的见证首先在于服务穷人，而且秉持使徒热情建设教会，团结、友爱并忠于福音拯救世人的真理。

培养信仰深厚、重视家庭的人

教宗赞扬骑士团致力于培养“信仰深厚和重视家庭”的人。他们以家庭作为社会的基本细胞，做出种种努力，帮助许多人成熟成长。教宗对骑士团的“心灵”（Cor）倡议表示特别赞赏。该倡议旨在通过“祈祷、培育与友爱”来陶成天主教徒“践行自己的信仰并为家庭、堂区、团体和国家服务”。

教宗提起世界许多地区的战争与社会动荡，呼吁为正义、和平与和解祈祷。教宗写道，愿骑士团的成员和他们的家庭“坚持不懈地祈祷和奉献弥撒，祈望基督的和平在所有人的心中获胜，并建设爱的文化”。

支持教会的使命和受苦的基督徒



接著，教宗也谈到骑士团的爱德活动，他们支持婚姻和每个人生命尊严的努力，以及教会在发展中国家的传教使命。教宗提到骑士团在乌克兰和中东基督徒团体中的爱德善功，以及他们对因信仰基督而遭受迫害的基督徒的关怀。

在谈到即将到来的2025年禧年，教宗感谢骑士团支持圣伯多禄大殿的华盖修复工程。教宗写道，当朝圣者“凝视圣伯多禄墓上高耸的贝尼尼华盖时，即使华盖正因哥伦布骑士团的慷慨而在进行修复工程，以恢复它最初的辉煌，但愿朝圣者也将加强信仰，并与伯多禄的继承人团结一心”。

最后，教宗将哥伦布骑士团托付于真福童贞玛利亚的慈母保护中，并邀请他们履行在受洗时获得的使命，“成为我们人类大家庭的和平与成圣的酵母”。

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