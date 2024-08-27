教宗：礼仪是子民齐声祈祷，不带个人主义色彩

教宗方济各致函意大利第74届全国礼仪周主办方，强调了合唱、圣歌和静默的层面：这一切有助于深层且内在的祈祷，远离疯狂、喧嚣和闲话。

（梵蒂冈新闻网）意大利第74届全国礼仪周于8月26日至29日在摩德纳－诺南托拉总教区举行。在此机会上，教宗方济各致函活动主办方、礼仪行动中心主任马尼亚戈（Claudio Maniago）总主教，强调礼仪祈祷的一大特色在于「远离各种形式的个人主义和分裂」。

祈祷与感官的投入

这封信函由圣座国务卿帕罗林枢机署名，紧扣著本届礼仪周的主题，即：在礼仪中，教会真正的祈祷、天主子民和举行礼仪的艺术。「献上我们嘴唇的佳果，颂扬祂的圣名。」（希十三15）

信函指出，礼仪祈祷「是共融的学校，使人心不再冷漠，缩短弟兄姐妹之间的距离，与耶稣有同样的感受」。这并非某个小组的努力，而是「所有受洗者」参与其中。

信函引用关于礼仪培育的宗座牧函《我渴望而又渴望》，指出「会众的行动，例如参加聚会、身体姿势、保持静默、声音表达、感官投入，这些都是会众参与礼仪的方法」（参阅：51号）。

重新发现《圣咏》之美

教宗提出了关于真正礼仪祈祷的四个层面。首先是要重新发现「齐声合唱」、声音交织的美，教宗邀请众人通过时辰颂祷加以体会。他期许众团体「在齐声合唱中再次献上」《圣咏》的祈祷，学习「在礼仪和生活中活出合一与共融的价值」。第二个层面是礼仪与圣歌之间的关联性。教宗表示，圣乐「不是装饰品，而是礼仪中完整和必要的部分」。他敦促信众尤其要在主日礼仪中格外注重圣乐的部分。

静默的空间

接著，教宗谈起静默。对此，信函写道，「礼仪教导我们」，静默不仅有助于遏止「疯狂、喧嚣和闲话」，而且「神圣」的静默成为有益于「培养默观能力」和「加深心灵祈祷」的大好时间与空间。

第四个，也就是最后一个幅度与「促进礼仪职务」有关。诚如《我渴望而又渴望》宗座牧函所阐明的，礼仪职务是圣神降临于教会的果实（参阅：33号）。教宗敦促秉持这一观点解读礼仪的职务：各式各样的礼仪职务增进「会众的积极参与，激励传教使命的共同责任」，彰显「教会同道偕行的本质」。

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