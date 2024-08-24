教宗方济各：在不信任未来的人中，基督徒见证天主的慈悲

马达加斯加安齐拉纳纳（Antsiranana）8月23日至25日举行全国圣体大会，教宗在致函中希望这一活动能帮助参与者“培养对所有人，特别是那些处境困难者的爱德和团结之心”。对于举行百年庆的“青年圣体运动”，教宗勉励青年帮助他人，“使他们的生命成为献给天主的祭品”，从而让人们更好地认识、爱慕和事奉天主。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月23日致函马达加斯加全国圣体大会，勉励全体与会者做基督之爱的传教士。教宗在写给该国主教团主席拉哈里兰博尼亚纳（Marie Fabien Raharilamboniaina）主教的信函中强调，这次大会旨在帮助信徒“回归本质，帮助他们重新发现朝拜圣体的意义，以及与基督共度时光的愿望”，让他们以基督徒的方式成长。

教宗指出，希望这次大会能帮助参与者“重新发现与他人相遇、祈祷，跟随耶稣的脚步，为了他人并与他人共同努力的重要性”。他还回顾了自己在2023年6月19日向美国全国圣体大会筹办委员会发表的讲话，指出“圣体圣事促使我们以更大的爱心关爱近人”。

青年圣体运动百年纪念

此外，在庆祝“青年圣体运动”百年纪念之际，教宗方济各指出，今天“对主的真实临在的信仰是一项巨大的挑战”，他邀请参与者帮助他人“在圣体圣事中体验耶稣”。教宗写道：“你们也要帮助他们使自己的生命成为献给天主的祭品，与耶稣在祭台上的生命献祭相结合，使祂能够被更好地认识、爱慕和事奉。”

培养对所有人的爱德和团结之心

教宗方济各祝愿参加圣体大会的每个人，都能“培养对所有人的爱德和团结之心，特别是对那些处于困境的人，对他们来说，生活的道路每天都变得更艰难”。对于那些“对未来感到悲观和怀疑的人”，教宗引用他开启2025年禧年的《望德不叫人蒙羞》诏书，指出需要给他们带来“上主的希望”。教宗最后勉励众人“成为天主慈悲和怜悯的见证人”，并呼求圣母的转祷，让每个人都“日益加深”与基督的关系。

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