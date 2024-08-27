教宗：黎巴嫩是和平讯息，贝鲁特港事故应得到真相与正义

教宗方济各在梵蒂冈接见了四年前黎巴嫩首都悲惨事故的罹难者家属，强调人民「有权利得到那些展现责任与透明的话语和事实」。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月26日在梵蒂冈宗座大楼接见了2020年8月4日黎巴嫩爆炸事故的罹难者家属，对他们表达深切的关怀。那起爆炸事故摧毁了贝鲁特港和部分城市，造成235人死亡、6500人受伤、30万人流离失所，以及大约30亿美元的损失，至今事故的原因和责任人依然不明。

真相与正义应高过于一切

教宗在讲话中透露道，他一直为他们祈祷，与他们一同落泪。教宗一想到罹难者死得那么凄惨、年轻的生命早逝，就心痛不已。亚历山德拉（Alexandra）年仅3岁就遇难身亡，他的父母这些年与其他很多人一起勇敢地化悲愤为力量，寻求真相与正义。这些正是教宗所呼求的。事实上，到目前为止，没有任何人因这起事故而被起诉。

教宗说：「我与你们同声要求真相与正义，它们还没到来。真相与正义啊！众所周知，问题复杂又棘手，重压在其上的是互相对立的势力和利益。但是，真相与正义必须高过于一切。四年过去了，黎巴嫩人民，首先是你们，有权利得到那些展现责任与透明的话语和事实。」

黎巴嫩应始终是和平的计划

教宗引用《众位弟兄》通谕，重申战争是政治和人类的挫败。他再次强调，每天看到许多人因巴勒斯坦和以色列战争而死去，他深感悲痛。他还难过地指出：「黎巴嫩为此付出代价。」

「我与你们一起呼求天赐和平、人们在世上难以建设的和平。我为中东和黎巴嫩恳求和平。黎巴嫩现在是，而且必须始终是和平的计划。我们不可忘记，有一位教宗曾说过：『黎巴嫩是个讯息，而这讯息是和平的计划。』黎巴嫩这片土地蒙召成为不同团体能和睦共处的场所，在其中共同福祉先于个别利益，各宗教、各教派怀著友爱彼此相遇。」

黎巴嫩饱受磨难，我们不会让你们孤立无援

在会晤中，教宗代表全体教会传达了温情与关爱。他感谢各位牧者和男女修会成员持续关怀那些在悲惨事故中痛失挚爱的人。教宗说：「我们感受到并且认为，黎巴嫩是个饱受磨难的国家。」

教宗最后鼓励道：「你们并不孤单，我们不会让你们孤立无援，却要通过祈祷和具体的爱德与你们同舟共济。」「香柏树邀请我们举目仰望高天、仰望天主：祂是我们的希望，绝不叫人失望。愿童贞圣母玛利亚从她的哈里萨朝圣地，始终看顾你们、护佑黎巴嫩人民。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html