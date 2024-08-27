教宗方济各：青年不需要我们，他们需要的是天主！

教宗接见了圣若瑟献主会出席修会大会的会士们，叮嘱他们扶助和陪伴青年世代，俯身注视受排斥的人，不以“家长式的作风”，却要分担他们的困境。

（梵蒂冈新闻网）深居末位、慈父心怀、关注弱小：这些是纳匝肋的圣若瑟一生中的3个幅度，也是修会生活和服事教会的重要因素。教宗方济各8月26日上午在宗座大楼的圣克莱孟厅接见了圣若瑟献主会（Oblati di San Giuseppe）出席第18届修会大会的会士们，向他们谈到上述要点。教宗在展开他的省思前，先提到这个在意大利北部皮埃蒙特大区阿斯蒂地区诞生的修会，以及会祖圣若瑟·马雷洛（San Giuseppe Marello），指出他与该修会的会士们在地理上有“共同的根源”。

将生命根植于基督

教宗在讲话中，首先省思“深居末位”的含义，引证圣若瑟献主会会祖的一句名言：“在家做隐居者，在外做使徒。”教宗受到这句名言的启发，勉励会士们将基督置于自己生活的中心。

“没有基督，我们就无法站立，任何人都如此：我们每个人都有自己的弱点，没有上主扶持我们，我们将无法站立。因此，我鼓励你们透过参与圣事、聆听和默想天主圣言、朝拜圣体，无论是个人或团体的方式，培养一种日益热切的祈祷生活。”

教宗一再强调，“在上主前默默地”朝拜，这是每位会士都应尽的本分，在基督内站稳是多么重要啊，因为一旦远离天主，就会“跌入罪中”，而“接近上主的人就能马上抓住祂，不会跌倒”。

帮助青年与天主相遇

与基督在一起、聆听祂的话语、向祂倾诉、与祂分享“每日的生活”，这让使徒工作结出果实，尤其是陪伴青年的工作，帮助他们与天主相遇。

教宗说：“青年不需要我们，他们需要的是天主！我们越是活在天主的临在中，就越能帮助青年与天主相遇，不做无用的主角，所思念的只是他们的救恩和圆满的幸福。我们的青年，其实也包括我们每个人在内，我们都活在一个追求外表的世界，注重的是显露自己、获得认同、总是有新的体验。然而，一种全都是‘外在’的生活，内心却是空虚的。”

于是，教宗邀请圣若瑟献主会的会士们，使他们的团体和会院成为“能感受和分享亲情”的场所，“亲近天主和兄弟们彼此亲近”。

与新世代在一起

谈到“慈父心怀”，教宗著重于圣若瑟·马雷洛对青年的关注。当时，青年“过于被遗弃和被疏忽”，任由他们自暴自弃，这令圣若瑟·马雷洛感到惋惜。他认为那些批评“被遗弃和迷失方向的青年的态度是不公正且无益处”。他懂得把握住青年身上“善的巨大潜能”，如果他们得到“明智、耐心和慷慨的向导的支持和陪伴，这些潜能就会“开花结果”。

教宗勉励圣若瑟献主会的会士们，“关心青年的整体福祉、具体地陪伴他们及其家庭、熟悉掌握良好培育者的启蒙艺术，明智地等待每个人的时间和机会”。

接纳最弱小卑微者

关于“关注弱小”，教宗称赞大圣若瑟的信德和爱德，凭著这两个德行，他接纳了“圣母玛利亚和她的婴孩”，认出“在他们贫困中的天主”。教宗指出，这正是“款待最弱小的人”，“不以家长式的作风俯身”注视他们，把他们当作低下的人，而是与他们分享自己“同样的贫困”。

这是“天主使自己成为穷人给予我们的教导”，也是圣若瑟·马雷洛教导我们的，他尤其关心“问题最多的孩子”。这正是“上主今天召叫我们去完成的”工作。

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