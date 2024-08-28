教宗前往罗马圣奥斯定堂祈祷，向圣人的母亲圣妇莫尼加致敬

教宗在圣妇莫尼加纪念日当天，离开梵蒂冈前往罗马市区的圣奥斯定堂祈祷，那里保存著圣奥斯定的母亲、圣妇莫尼加的遗骸。

（梵蒂冈新闻网）8月27日是圣妇莫尼加纪念日。教宗方济各于当天下午前往罗马市区的圣奥斯定堂，向这位教会圣人的母亲、圣妇莫尼加致敬。圣座新闻室通过Telegram通讯软件指出，教宗“前往罗马的圣奥斯定堂，在保存著圣妇莫尼加的小圣堂停留祈祷片刻”。

贴文称，教宗也在“朝圣者圣母像前”停留片刻，他在离开圣堂前，“问候了在场的奥斯定会会士、修女和朝圣人士，之后返回梵蒂冈”。

当天下午，教宗来到圣奥斯定堂时，受到奥斯定会会士的迎接，并与他们进行了短暂交谈。当时也在场的该修会秘书长迪莱尔尼亚（Pasquale Di Lernia）神父向本新闻网讲述说，在与教宗交谈中，“我们保证为他、他的牧职，尤其是为整个教会祈祷。教宗点头表示感谢，并要我们持续为这些意向祈祷”。

教会于8月27日纪念圣妇莫尼加、28日纪念圣奥斯定。教宗的这次造访给奥斯定会的庆祝活动带来了什么？迪莱尔尼亚神父对此表示，“他坚定我们的信德，他是整个教会的牧人，也坚定我们对圣妇莫尼加和圣奥斯定的虔诚敬礼。圣妇莫尼加是一位坚忍不拔的女性，就如现今的许多母亲那样，是一位在子女的生活中占重要地位的女性。圣莫尼加教导我们，上主聆听谦卑者的祈祷”。迪莱尔尼亚神父深信，教宗在祈祷中为教会和全人类的福祉，尤其是为世界的和平作了祈求。而圣妇莫尼加正是一位热爱和平的女性，她有促进和平的方法和能力。

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