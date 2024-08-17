教宗方济各：今天的世界比以往更需要和平、接纳和友爱
（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月16日致函意大利里米尼祈祷委员会（Comitato Nazarat），对这个关注受迫害的基督徒组织发起的祈祷倡议表示赞赏。这个委员会在“伊斯兰国”组织将基督徒从伊拉克尼尼微平原驱逐之后，十年来一直推动于每月20日为世界上所有受迫害的人，包括基督徒和非基督徒，诵念《玫瑰经》。
这个“独特”的创举始于意大利里米尼市，今年8月20日将迎来第十个周年。在这十年中，这项为受迫害的基督徒诵念《玫瑰经》活动也扩展到意大利境外，另有13个城市加入，而且意大利和欧洲的27个修院和隐修院都予以响应。活动的内容包括祈祷、交流见证和募款，用来帮助受迫害的基督徒，尤其是中东的基督徒，以及世界上所有受迫害的人。
教宗在信函中写道：“感谢你们为可爱的爱德和关怀作出的见证，你们尤其分担了因不义、欺压、仇恨和贪婪而受到伤害的人民的痛苦。今天，整个人类比以往任何时候都更需要和平的喜讯，而每一位基督徒都蒙召宣扬和分享这个喜讯。”
教宗祈愿“在圣母玛利亚、救援之母的助佑下，参与这项倡议的人继续推动尊重所有人的文化、接纳和友爱包容的文化”。教宗表示，“愿圣母玛利亚在我们的心灵中燃起希望之光，使我们勇于建设一个安详与和谐的未来”。
安提约基雅天主教叙利亚礼宗主教尤素福三世（Ignazio Youssef III）也致函，对里米尼祈祷倡议表达自己的关切，称这是一项“勇敢的集会”，因为把为和平的祈祷带到广场上。
叙利亚阿勒颇天主教拉丁礼团体的本堂神父、方济各会士卡拉卡赫（Bahjat Karakach）也向里米尼祈祷委员会发出贺函。他写道，他们仍处在“极其严峻的情况”中，当地教会几乎竭尽全力“鼓励年轻人留在自己的国家，为国家的复兴贡献己力”。卡拉卡赫神父表示：“你们的团结关怀帮助我们不失去希望。”
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