教宗方济各：今天的世界比以往更需要和平、接纳和友爱

为受迫害的基督徒发起的里米尼祈祷倡议将于8月20日迎来第十个周年，教宗方济各为此致函，赞赏这项创举。安提约基雅天主教叙利亚礼宗主教尤素福三世和叙利亚阿勒颇的本堂神父也致函表达感激之情。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月16日致函意大利里米尼祈祷委员会（Comitato Nazarat），对这个关注受迫害的基督徒组织发起的祈祷倡议表示赞赏。这个委员会在“伊斯兰国”组织将基督徒从伊拉克尼尼微平原驱逐之后，十年来一直推动于每月20日为世界上所有受迫害的人，包括基督徒和非基督徒，诵念《玫瑰经》。

这个“独特”的创举始于意大利里米尼市，今年8月20日将迎来第十个周年。在这十年中，这项为受迫害的基督徒诵念《玫瑰经》活动也扩展到意大利境外，另有13个城市加入，而且意大利和欧洲的27个修院和隐修院都予以响应。活动的内容包括祈祷、交流见证和募款，用来帮助受迫害的基督徒，尤其是中东的基督徒，以及世界上所有受迫害的人。

教宗在信函中写道：“感谢你们为可爱的爱德和关怀作出的见证，你们尤其分担了因不义、欺压、仇恨和贪婪而受到伤害的人民的痛苦。今天，整个人类比以往任何时候都更需要和平的喜讯，而每一位基督徒都蒙召宣扬和分享这个喜讯。”

教宗祈愿“在圣母玛利亚、救援之母的助佑下，参与这项倡议的人继续推动尊重所有人的文化、接纳和友爱包容的文化”。教宗表示，“愿圣母玛利亚在我们的心灵中燃起希望之光，使我们勇于建设一个安详与和谐的未来”。

安提约基雅天主教叙利亚礼宗主教尤素福三世（Ignazio Youssef III）也致函，对里米尼祈祷倡议表达自己的关切，称这是一项“勇敢的集会”，因为把为和平的祈祷带到广场上。

叙利亚阿勒颇天主教拉丁礼团体的本堂神父、方济各会士卡拉卡赫（Bahjat Karakach）也向里米尼祈祷委员会发出贺函。他写道，他们仍处在“极其严峻的情况”中，当地教会几乎竭尽全力“鼓励年轻人留在自己的国家，为国家的复兴贡献己力”。卡拉卡赫神父表示：“你们的团结关怀帮助我们不失去希望。”

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html