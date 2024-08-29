教宗接见美国工业地区基金会领袖

教宗方济各8月28日下午在梵蒂冈圣玛尔大之家接见了美国工业地区基金会领袖。他们此行的目的是向教宗汇报教会组织团体网络的进程。

（梵蒂冈新闻网）美国西部及西南部工业地区基金会（IAF）领袖8月28日周三下午在梵蒂冈圣玛尔大之家晋见教宗方济各。该基金会是以社区为基础的组织，他们此行的目的是「与圣父教宗分享已走的进程，并且就接下来要与教会组织团体网络（RECOR）一起迈出的步伐向教宗请教」。

当天下午，包括司铎和平信徒在内大约20名领袖向教宗介绍了新的教会组织团体网络（RECOR）。该网络在天主教主教们的陪伴下，愿意在教会社会训导的培育和落实方面起到带头作用，以确保「生活风格具有福音的滋味」。

当天上午，美国西部及西南部工业地区基金会代表们与圣座拉丁美洲委员会秘书长库达（Emilce Cuda）举行了会晤，以推进他们为了共同福祉在南北美洲之间搭建桥梁的策略。

与会人士的见证

在圣玛尔大之家的会晤中，教宗方济各鼓励领袖们搭建同道偕行的桥梁，「让我们的人民得以生活」。

晋见圣父教宗后，美国西部及西南部工业地区基金会组织者蒙铁尔（Jorge Montiel）表示，「教宗方济各十分赞赏人民的自我管理能力。人民的财富在于其组织能力。他也提醒我们，保禄六世教宗曾说过，政治是爱德最有力的表现」。

得克萨斯州圣安东尼奥教区的玛利亚·瓜达卢佩·巴尔德斯（Maria Guadalupe Valdez）指出，「教宗鼓励我们向前迈进，采取行动，不可冷眼旁观」。

美国西部及西南部工业地区基金会成员伊丽莎白·巴尔德斯（Elizabeth Valdez）则分享道，教会组织团体网络「涵盖了多个基督信仰教会、联合会、大学和其他组织，参与者大多数是天主教徒，另外基督新教、犹太会堂和清真寺也投入其中」。

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