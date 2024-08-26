教宗敦促童军领袖：缔造友爱共融、为弱势群体服务

意大利天主教童军协会领袖团体之路活动于8月25日在维罗纳结束，教宗方济各向参与者发表了一份讯息，强调对「少年、青少年和青年」的「教育使命」极其重要：「他们应当得到睿智的陪伴和亲切的扶持」。

（梵蒂冈新闻网）意大利天主教童军协会（AGSCI）应该是「基督徒生活的磨炼场、友爱共融的好时机，以及服务近人，特别是弱势群体和有需要者的学校」。教宗方济各向意大利天主教童军协会领袖团体之路活动的参与者寄发一份讯息，提出了这些劝勉。该活动于8月25日在维罗纳结束，教宗鼓励参与者「不要因为困难就裹足不前，却要始终迈出步子去探寻天主对每个人的计划」。教宗也敦促他们「从对耶稣善师、耶稣恩友的信仰中」汲取「新的热火，在教会内喜乐地继续人性和灵性的旅途，在社会上为福音作见证」。

教育使命需要优质培育

教宗在讯息中强调，童军领袖「对少年、青少年和青年的教育使命」极其重要，「他们应当得到睿智的陪伴和亲切的扶持」。为此，需要「优质的培育」，以及「乐于聆听和对他人有同理心的态度」，以之作为「福传发芽茁壮、结实累累的沃土」。

具体而言，应当发展「聆听的能力和对话的艺术」。教宗指出，这二者源自于「祈祷生活，也就是在祈祷中与上主对话，伫立在祂面前，向祂学习奉献之爱的艺术」，让生活逐渐能「与耶稣善师的圣心产生共鸣」。

身教重于言传

教宗表示，「耶稣懂得何时临在、何时缺席，祂懂得什么时候要纠正，或者哪个时刻该赞许、陪伴，又或者在什么情况下要派遣宗徒并让他们自行应对传教的挑战」。通过这些「教育方法」，门徒们的生活慢慢相似于上主的生活。

教宗最后强调，教育者首先要「以身作则」，而非「出言教训」。因此，为了有效地「为年轻世代服务」，关键在于教育者本身「持续不断的人性和灵性成长」。

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