教宗问候「外展」活动的参与者

教宗方济各给在性少数群体当中从事牧灵工作的马丁神父写了一封回信，表明他与8月2日至4日在华盛顿乔治城大学参加「外展」活动的人，在精神上同在。

（梵蒂冈新闻网）为天主教性少数人士（Lgbtq）举办的「外展」（Outreach）活动于8月2日至4日在美国华盛顿乔治城大学举行，在此机会上，教宗方济各向耶稣会士马丁（James Martin）神父寄去了问候。华盛顿总主教格雷戈里（Wilton Gregory）枢机要为参加活动的人主持弥撒圣祭。

马丁神父在性少数群体当中从事牧灵工作，先前致函教宗方济各，请问他是否愿意为这项活动表达问候。教宗方济各寄了一封简短的回信，表示很高兴格雷戈里枢机为他们主持弥撒，并且称自己与所有参加活动的人「在祈祷中同在」：「愿耶稣降福你们，童贞圣母玛利亚护佑你们。」

这是教宗方济各第四次向「外展」活动寄去问候。在之前几次的机会上，他请耶稣会士马丁神父向性少数人士传达天主的「风格」，即：关怀、慈悲和温柔的风格。马丁神父是获教宗任命的圣座传播部顾问。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html