圣母大殿奉献日：教宗恳求圣母为罗马和世界和平转祷

教宗方济各参加了圣母大殿奉献日的第二晚祷，并在罗马人民救援之母像前祈祷：“在这里，恩典以具体的形式显现，脱去了时常在宗教中潜伏著的以神话、魔术、唯灵论的外衣。”晚祷由马克里卡斯（Rolandas Makrickas）总主教主持，在大殿内聚集了600多名信友，也有上百信友以观看大屏幕的方式参加礼仪。

（梵蒂冈新闻网）教宗坐在轮椅上，专注地在罗马人民救援之母像前祈祷（Salus Populi Romani），这总是个令人印象深刻的场景。然而，8月5日的这个场景却有所不同：一方面是教宗参加了圣母大殿奉献日的第二晚祷；另一方面也是因为那些当今使人类受创的战争、中东紧张局势不断升级、以及世界其他地方的冲突，这使得教宗向圣母恳求和平的祈祷更为庄重。“让我们恳求圣母为罗马，以及全世界代祷，尤其为和平祈祷。只有出自悔改和宽恕的心，才能获得真正而持久的和平”。

奇迹



这个节日是为纪念“降雪的奇迹”。公元358年8月4日夜晚，一位名叫乔瓦尼的贵族在梦中看到圣母显现，圣母要求他在当晚下雪的地方建造一座圣堂。这位贵族将梦境告诉了教宗利伯略（Papa Liberio），教宗随即下令举行宗教游行。一场异常的八月降雪奇迹在众人的眼前发生了，白色的雪花在现今圣母大殿所在地勾勒出了建筑平面图。

惊叹这白白赐予的礼物

教宗在讲道中提到，“罗马人民救援之母像”和“降雪”是两个“标记”。他指出，“降雪”不仅有民间意义，也具有象征意义，“这取决于我们如何理解它以及赋予它什么意义。” 教宗引用《德训篇》中的一句经文，天主使雪从天降下， “它那皎洁的丽光，令人眼花目眩；雪雨霏霏，使人心中赞赏”（德四三18）。 因此，教宗强调要有“赞赏”和“惊奇”的能力。

教宗即兴补充道：“不要忘记这两个词，赞赏的能力和惊奇的能力。这两种能力我们不应该丢掉，因为它们融入了我们的信仰体验。看到雪花飘落，‘眼睛赞赏’且‘心灵惊奇’。这引导我们对‘降雪’标记的理解，它可以被视为恩典的象征，即一种结合美与无偿给予的事实。因此，不是因人的功劳而能获得，也不能买到，而只能将之作为恩典来接受，并且完全是无法预知的，就像罗马盛夏的一场降雪那样。”

古老的圣母像

教宗指出，罗马人民救援之母像是这座大殿的瑰宝，我们应该以一种内在的态度看待这古老的圣母像，“在这里，恩宠以具体的形式体现，脱去了时常潜伏在宗教领域的神话、魔术、唯灵论的外衣”。

本质

教宗继续指出，在罗马人民救援之母像中，只有“本质”，即女人与圣子。这位女人“满被恩宠，始胎无罪，如刚落下的白雪般纯洁”，天主“赞赏与惊奇”地看顾了她，并选她为“母亲”。圣婴左手持圣书，右手施以降幅。“她是第一位被祝福的，在妇女中最为有福。她的深色披风衬托出圣子金色的衣服。唯有在圣子内蕴含著神性的圆满；圣母露出面容，散发她的光荣。

“让我们看看这幅圣化我们每个人的圣像，让我们花点时间来注视她。信友们来向天主之母祈求祝福，因为她是恩宠的中保，而这恩宠永远来自于耶稣基督，藉著圣神的作为。”

展望圣年与当前局势

教宗方济各强调，在即将到来的禧年期间，尤其“将会有许多朝圣者来到这座大殿，向圣母祈求祝福。今天，我们在此聚集，仿佛一支先锋队伍。我们恳求圣母为罗马城、我们的这座城市，以及全世界转祷，尤其为和平祈祷。只有出自悔改和宽恕的心，才能获得真正而持久的和平”。教宗补充道：“和平来自基督的十字架，来自祂的宝血，这血是祂从圣母获取，并为了赦免罪恶而倾流 。”

最后，教宗引用亚历山大的圣齐利禄主教在厄弗所大公会议结束时向圣母致敬的话，结束他的讲道，并邀请在场信友一起参与集体的祈祷。教宗说：“现在我邀请你们所有人，一起来看看能否做到，重复三次：‘天主之母，圣母玛利亚，我们向妳致敬。’”

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