教宗接见阿拉伯地区主教：点燃希望的火焰

阿拉伯地区拉丁礼主教团的主教们晋见教宗方济各。教宗在谈话中指出，面对中东的冲突“似乎成了持续的情况”，基督徒的临在是对交谈与和解的邀请。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月28日上午在公开接见活动之前，先接见了阿拉伯地区拉丁礼主教团（Celra）的主教们。这些主教们正在举行全体大会，在耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）枢机的带领下前来晋见教宗。教宗感谢他们“在希望看似熄灭的地方，成为希望的火苗”。

教宗在致词中提到，中东“正处在极为紧张的时刻，在某些情况中导致公开冲突和闪电战”。对于哈玛斯于2023年10月7日发动的恐怖袭击，“非但没有找到公正的解决方案，反而似乎成了持续情况，战火大有蔓延到整个地区的危险”。教宗强调，在以色列军队作出回击、占据加沙地带之后，战争“导致成千上万人的死亡、大量的摧毁和痛苦，助长了复仇和怨恨情绪的扩散，为新的悲剧埋下隐患”。

教会的临在滋养和平的言行

教宗表达对这些主教和他们所代表的教会的关怀，祈求上主“常赐予他们见证那信赖祂的力量，包括透过与所有人互敬互重及坦诚的对话”。

“愿你们点燃希望的火焰！对众人而言，你们自己就是希望的标记，你们的临在滋养和平、友爱及尊重的言行。这临在本身就是一种对理智、和解的邀请，以善意克胜分裂和敌意，它们随著时间而变得坚硬如石，越来越无法化解。感谢你们，因为你们在希望看似熄灭的地方，成为希望的火苗！”

加强培育，说明基督徒望德的理由

教宗方济各祝愿阿拉伯地区拉丁礼主教团的主教们，善尽他们的牧灵工作，并能“找出最佳且最有效的方法，以确保在基督徒占少数的环境中，公立学校的学生得到适当的基督信仰培育”。

“这种培育极为重要，目的是让信仰的内容为人所知，并得到反思的陪伴，如此一来，信仰在与文化的交流中才能变得强壮，才能有办法说明基督徒望德的理由。”

讲话结束时，教宗呼求圣母玛利亚“守护”他们并使他们感到“慰藉”。最后，教宗向他们颁赐降福。

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