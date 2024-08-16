大火肆虐希腊，教宗表示关怀

教宗方济各在圣母蒙召升天节当天的诵念三钟经活动中，念及希腊雅典和其周边城市遭受东北部烈火打击的人民，这场大火使数千人被迫疏散，还有“物质损失和环境灾害。愿他们得到国际社会的支持”。

（梵蒂冈新闻网）8月15日圣母升天节，教宗方济各在诵念三钟经活动中也念及被烈火肆虐的希腊。大火始于11日，并不断危及该国的整个东北地区，包括雅典和周边数十个城镇。教宗按往常一样为饱受战争冲击的地区发声后，立即说道：“我的思绪现在牵挂著希腊，该国这些天一直在同始于雅典东北部的熊熊烈火进行搏斗”。

教宗心系已经疏散的数千人，“许多家庭已无家可归，成千上万的人民被迫面对这场可怕的灾难，除了巨大的物质损失外，大火还造成了环境灾害”。

“我为伤亡者祈祷，并慰问遭受这一严峻事件打击的人，相信他们能得到社会的团结关怀”。

目前，大火已导致超过 70 人受伤。8月13日，当局还发现了第一具遇难者遗体：一位老妇人，她的尸体无助地躺在一座已焚毁的厂房里。

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