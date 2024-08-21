教宗公开接见：基督徒能以仁爱与平安让世界散发基督的馨香
（梵蒂冈新闻网）在约但河畔，圣神有如鸽子降在耶稣上面。《马尔谷福音》如此描述了耶稣受洗的场景（谷一9-11），那时候天上传来声音，说：「祢是我的爱子，我因祢而喜悦。」教宗方济各8月21日在周三公开接见活动中讲述了耶稣受洗时的圣神，大约5千人在梵蒂冈保禄六世大厅参加了这项活动。
在场众人首先聆听了一段选自《宗徒大事录》的经文：「伯多禄遂开口说：『你们都知道：在若翰宣讲洗礼以后，从加里肋亚开始，在全犹太所发生的事：天主怎样以圣神和德能傅了纳匝肋的耶稣，使祂巡行各处，施恩行善，治好一切受魔鬼压制的人，因为天主同他在一起。』」（宗十34、37-38）
在约但河的洗礼
教宗表示，在耶稣受洗的时刻，天主圣三全都聚集在约但河畔。
「天父以祂的声音表达祂的临在；圣神有如鸽子降在上面，还有天父宣布是祂的爱子的那一位。那是天主启示的至关重要时刻，是救恩史上极其关键的一刻。重读这段福音章节，对我们有所裨益。」
耶稣使祂的奥体、教会充满圣神
受洗后不久，耶稣在纳匝肋亲口说：「上主的神临于我身上，因为祂给我傅了油。」（路四18）
教宗指出，耶稣是领受了圣神傅油的君王、先知和司祭，一如旧约中的列王、先知和司祭那样被傅油。然而，这并非一份「个人独享的圣宠」，耶稣将祂领受的圣神，传给祂的整个奥体，即教会。
「因此，教会是新的『领受了君王职、先知职和司祭职的子民』。希伯来文的『默西亚』一词，以及希腊文中相应的『基督』一词，二者指的都是耶稣，意思都是『受傅者』：祂以喜乐之油受傅，以圣神受傅。后来，教父们从字面解释我们的名称『基督徒』：基督徒意味著『受傅去效法基督』的人。」
把基督的馨香传给人
「基督是元首，是我们的大司祭，圣神是散发馨香的油，教会是基督的奥体，涂满了圣神之油。」教宗继续解释道，「油」意指「馨香」，如同圣周四在祝圣圣油弥撒中所说的，那是「圣善生活」的香气，所有将在圣洗圣事和坚振圣事中领受傅油的人都蒙召散发如此芳香。教宗指出，一个人如果喜乐地活出其傅油的意义，他就能以这灵性的芬芳让教会、团体和家庭满是馨香。（参阅：格后二15）
「众所周知，不幸地，有时候基督徒没有散发基督的馨香，却是自己罪恶的臭味。你们不要忘记，魔鬼往往是从口袋进来的。你们要当心，要提高警觉。然而，这不应让我们放下在世界上成为基督的芳香这一崇高的使命，我们应竭尽所能，而且每个人在各自的环境里去予以实现。」
做个有德行的善人
这意味著要结出圣神的果实，也就是：「仁爱、喜乐、平安、忍耐、良善、温和、忠信、柔和、节制。」（迦五22-23）
「找到一个具有这些美德的人，是多么美好：仁爱，一个有爱的人、一个喜乐的人、一个缔造和平的人、一个宽宏大度的人、一个温和善良的人，他接纳所有的人，是一个善人。」
教宗最后总结道：「我们如果这么做，就会有人在我们周围感受到基督的神的一缕芳香。」
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