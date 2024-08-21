教宗公开接见：基督徒能以仁爱与平安让世界散发基督的馨香

教宗方济各在周三公开接见活动中继续省思圣神在救恩史和在教会生活中的角色。当天的要理讲授著重于耶稣的受洗：仁爱、喜乐、平安是圣神的果实，基督徒蒙召在各自环境中为此做见证。

（梵蒂冈新闻网）在约但河畔，圣神有如鸽子降在耶稣上面。《马尔谷福音》如此描述了耶稣受洗的场景（谷一9-11），那时候天上传来声音，说：「祢是我的爱子，我因祢而喜悦。」教宗方济各8月21日在周三公开接见活动中讲述了耶稣受洗时的圣神，大约5千人在梵蒂冈保禄六世大厅参加了这项活动。

在场众人首先聆听了一段选自《宗徒大事录》的经文：「伯多禄遂开口说：『你们都知道：在若翰宣讲洗礼以后，从加里肋亚开始，在全犹太所发生的事：天主怎样以圣神和德能傅了纳匝肋的耶稣，使祂巡行各处，施恩行善，治好一切受魔鬼压制的人，因为天主同他在一起。』」（宗十34、37-38）

在约但河的洗礼

教宗表示，在耶稣受洗的时刻，天主圣三全都聚集在约但河畔。

「天父以祂的声音表达祂的临在；圣神有如鸽子降在上面，还有天父宣布是祂的爱子的那一位。那是天主启示的至关重要时刻，是救恩史上极其关键的一刻。重读这段福音章节，对我们有所裨益。」

耶稣使祂的奥体、教会充满圣神

受洗后不久，耶稣在纳匝肋亲口说：「上主的神临于我身上，因为祂给我傅了油。」（路四18）

教宗指出，耶稣是领受了圣神傅油的君王、先知和司祭，一如旧约中的列王、先知和司祭那样被傅油。然而，这并非一份「个人独享的圣宠」，耶稣将祂领受的圣神，传给祂的整个奥体，即教会。

「因此，教会是新的『领受了君王职、先知职和司祭职的子民』。希伯来文的『默西亚』一词，以及希腊文中相应的『基督』一词，二者指的都是耶稣，意思都是『受傅者』：祂以喜乐之油受傅，以圣神受傅。后来，教父们从字面解释我们的名称『基督徒』：基督徒意味著『受傅去效法基督』的人。」

把基督的馨香传给人

「基督是元首，是我们的大司祭，圣神是散发馨香的油，教会是基督的奥体，涂满了圣神之油。」教宗继续解释道，「油」意指「馨香」，如同圣周四在祝圣圣油弥撒中所说的，那是「圣善生活」的香气，所有将在圣洗圣事和坚振圣事中领受傅油的人都蒙召散发如此芳香。教宗指出，一个人如果喜乐地活出其傅油的意义，他就能以这灵性的芬芳让教会、团体和家庭满是馨香。（参阅：格后二15）

「众所周知，不幸地，有时候基督徒没有散发基督的馨香，却是自己罪恶的臭味。你们不要忘记，魔鬼往往是从口袋进来的。你们要当心，要提高警觉。然而，这不应让我们放下在世界上成为基督的芳香这一崇高的使命，我们应竭尽所能，而且每个人在各自的环境里去予以实现。」

做个有德行的善人

这意味著要结出圣神的果实，也就是：「仁爱、喜乐、平安、忍耐、良善、温和、忠信、柔和、节制。」（迦五22-23）

「找到一个具有这些美德的人，是多么美好：仁爱，一个有爱的人、一个喜乐的人、一个缔造和平的人、一个宽宏大度的人、一个温和善良的人，他接纳所有的人，是一个善人。」

教宗最后总结道：「我们如果这么做，就会有人在我们周围感受到基督的神的一缕芳香。」

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