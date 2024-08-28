教宗公开接见：拒绝移民是重罪，海洋和旷野不应是坟场

教宗方济各在周三公开接见活动中谈论那些逃离战争和天灾的人，他们往往被迫涉入险境、赌上性命。收紧法规或在边境驻军，无助于解决问题；所需要的是「安全且正规的通道」，以及「以正义、友爱和团结为基础的全球移民管理体系」。

（梵蒂冈新闻网）海洋与旷野：对于许多逃离战争、贫困和绝望去寻求安全与稳定的移民来说，是他们被迫跨越的两个生死关头的地方。教宗方济各8月28日上午在周三公开接见活动中省思了移民的悲情和痛苦，再次为他们呼吁。他告诫道，有人系统性地且想方设法抵拒移民，这是个「重罪」。

抵拒移民是个重罪

教宗聆听了无数的见证，这促使他谴责贩运移民的卑劣行径，并赞许救援他们的人。海洋和旷野成了所有难以通行之地的象征，那里经常危险万分，宛如陷阱一般。教宗指出，「我们对其中的一些路径比较熟悉，因为它们常出现在聚光灯下，其它大部分的路径则鲜为人知，但并不因此人迹罕至」。

「我多次谈到地中海，一则因为我是罗马主教，二则是因为它具有象征性：『我们的海』、一个不同民族和文明彼此交流的地方，成了坟场。悲哀的是，这些罹难者大多数是可救回来的。需要清楚表明一点：有人系统性地在运作，而且想方设法抵拒移民。当这是在有意识且肩负责任的情况下做出时，它就是个重罪。」

移民不被看见，但天主与他们共患难

圣咏作者赞扬天主说：「祢的道路虽然经过海底，祢的旅途虽然穿越大水，却没有显露出祢的足迹。」（七十七20）又颂扬道：「祂率领百姓在旷野绕行。」（一卅六16）教宗引用了这两篇《圣咏》，阐明海洋和旷野在圣经中是酝酿救恩史的场所，揭示了一位伴随子民在自由之路上行走的天主。祂没有与移民保持距离，而是「分担移民的悲惨凄凉，在那里与他们一起共患难，与他们同哭泣共盼望」。然而，教宗也痛心地指出当代的一个吊诡情况。

「我们都知道帕托（Pato）妻女的照片，她们在旷野中死于饥饿和口渴。在卫星和无人机发达的年代，有些移民路上的男女老少不应被任何人看见：他们被人藏起来了。只有天主看得见他们，并聆听他们的哀号。这是我们文明的残忍之处。」

向收紧的法规和边境驻军说不

有些人认为，「今天的移民本来就不该去那些让人丧命的海洋和旷野」。教宗由此列举了一些违反人道主义法且不利于解决问题的作法，如：更收紧的法规、在边境驻军，以及抵拒移民。

接著，教宗阐述了正确的方法。比方说：对移民扩大安全通道和正规通道，让逃离战争、暴力、迫害和灾祸的人更容易避难；竭尽所能促进以正义、友爱和团结为基础的全球移民管理体系；集结众人之力来打击人口贩运现象，将那些在他人的不幸上无情剥削的人口贩子绳之以法。

我们不可被传染上冷漠的文化

教宗邀请众人想想很多移民的悲剧，像是兰佩杜萨等等，他同时也称赞许多慈善的撒玛黎雅人，他们「在全球五大洲竭力救援并救助在绝望旅途中受伤和被遗弃的移民」。

这些善举是人性的勇敢标记，「我们不可被传染上糟糕的冷漠和丢弃文化」。如此的文化扼杀移民。教宗念及许多在第一线救人的英勇人士，以及地中海人道救援（Mediterranea Saving Humans）等组织。

此外，祈祷也很重要和必要。教宗鼓励众人意识到「上主在『我们的海』与我们的移民同在。上主与移民在一起，而不站在抵拒他们的人那一边」。

「我们要同心协力不让海洋和旷野成为坟场，却使之成为天主能开启自由与友爱之路的空间。」

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