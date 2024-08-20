教宗致函里米尼大会：迎向和平看似不可能的挑战

在每年一度里米尼各民族友谊大会的机会上，教宗方济各在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的讯息中，邀请众人把大地变成「友爱的殿宇」，尽管「战争的冷风」吹拂，「不义、暴力、不平等的现象层出不穷」，而且「气候面临严重的紧急危难」。

（梵蒂冈新闻网）耶稣才是本质。只有回到祂身边，才能「真正沉浸在历史中，不逃避地应对历史的挑战，并且找到勇气在一个似乎不值得为此付出的时刻，也勇敢冒险、大胆去爱」。教宗方济各在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名、为第45届里米尼各民族友谊大会发表的讯息中表达了这一点。本届里米尼大会于8月20日开幕、25日结束，主题为：「若我们不寻求本质，那么我们在找什么？」教宗对这个主题表示赞赏，并表示「著眼于本质，这有助于我们掌握自己的生活，以之作为爱、慈悲和怜悯的器皿，成为祝福近人的记号」。

创造一些能感受到基督临在的地方

有鉴于「当前危机的复杂性」，以及「和平看似不可能的挑战」，人们很容易灰心丧志。在此诱惑下，教宗「敦促所有的人负起责任，成为改变的主角，与教会的使命积极合作，一同创造一些能看见并能触碰到基督临在的场所」。这一切能「营造出一个新的世界，在那里向我们彰显出来的基督圣爱终将得胜，整个地球必能成为友爱的殿宇」。

寻求那凸显生命之美的事物

讯息强调，处在「问题重重和挑战艰巨」的当今世代，时常出现的「无力感、抵拒且消极的态度，这样会使人『得过且过』、陷入一时的欢愉，最终失去生命的意义」。在此情况下，关键重点是要致力于寻求「生命的奥秘」，因此教宗鼓励众人「尝试以满腔的热忱去寻求」那能「凸显生命之美」的事物。

「正当战争的冷风吹拂，不义、暴力、不平等的现象层出不穷，气候面临严重的紧急危难」，而且「人类处于前所未闻的转变中」，此刻与天主的相遇乃是「为生活和希望而奋斗」的缘由。

与天主的友谊

教宗邀请所有的人向天主敞开心扉，「对自己、对近人、对现实有所认识」，「渴求本质」。本质为生命带来意义，使之摆脱「那导致日常生活沉重难耐的一切」，进而能够发现「人生的价值不在于凡俗事物、功成名就和竞争攀比」，而是在于「与天主的友谊」，那是「支撑我们的爱的关系，帮助我们把旅途扎根在信赖和希望内」。与天主的友谊「必反映在其它的人际关系上」，「为那永不减弱的喜乐奠定基础」。

做个寻求本质的人

提到里米尼大会的丰富节目，教宗向主办方、志愿者和参与者表达了祝福，并期许「众多的提议和话语能激励许多人渴望做个寻求本质的人」，以火热的心去宣讲福音。福音使人远离「各种奴役状态」，是「医治并改变人类的力量」。

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