教宗接见坐监33年后无罪获释的撒丁岛牧羊人尊凯杜

教宗23日在梵蒂冈接见了尊凯杜。现年60岁的他在22岁时遭逮捕。对于指认他是杀害三个人的凶手、后来又撤回指控的人，他选择了宽恕。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月23日在梵蒂冈私下接见了意大利撒丁岛牧羊人尊凯杜（Beniamino Zuncheddu）。尊凯杜于1991年被指控谋杀三个人，因而入狱33年，今年1月无罪获释。

尊凯杜现年60岁，他在26岁时被捕。他同自己的律师一起写了一本书，题名为《我是无辜的》，8月23日早上他也送给教宗一本。书中讲述这么多年来他的悲惨经历。

尊凯杜先后被关押在3个监狱，有时与11个人共用一间小的牢房，连盥洗和休息都很困难。他说，这是一个不人道的经历，但在此期间，他也帮助了比他的处境还糟的人。尊凯杜通过信赖天主和思念家人而获得忍受这一切的力量。他宽恕了那个指认他是多起谋杀案的凶手但后来又撤回了指控的人。

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