教宗三钟经：玛利亚是在旅途上先我们而行的姐妹

圣母升天节正日，教宗方济各在三钟经祈祷活动中吁请众人将目光转向那「始终跟随耶稣」的童贞玛利亚。愿圣母「助佑我们走向与主的相遇」。

（梵蒂冈新闻网）「我们不应该把圣母玛利亚想像成一尊静止不动的蜡像，却要能够在她身上看到一位鞋子磨损、筋疲力尽的姐妹，因为她跟在上主的身后行走，去与弟兄姐妹相遇，然后在结束她的旅途时得享天上的光荣」。教宗方济各于8月15日圣母升天节在三钟经祈祷活动中以这番话描述了童贞圣母玛利亚「先我们而行」的足迹。

教宗解释道，童贞荣福玛利亚在旅途上走在我们前头，这「提醒我们大家，我们的生命也是一段旅程」、一段持续迈向「最终相遇」的旅途。为此，教宗鼓励众人祈求圣母「在这前去与主相遇的旅途中助佑我们」。

玛利亚始终跟著耶稣走

圣母升天节选读的福音记载，纳匝肋少女一领受天使的报喜，就起身前去探望表姐依撒伯尔（参阅：路一39-56）。教宗称，「福音美妙地表述了」圣母「起身」上路这一场景。

「这表明玛利亚没有把她从天使那里得到的消息当成一种特权，相反地，她急速出门上路，渴望向他人传报那份喜悦，殷切为表姐服务。这第一段旅程其实是她一生的缩影，因为玛利亚从那时起就总是在旅途上：她始终跟随耶稣前行，如同天国的门徒那样。」

教宗总结道，最后，圣母玛利亚结束尘世的旅途时蒙召升天，「与她的爱子一起永享永恒生命的福乐」。

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