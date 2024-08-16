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教宗三钟经：玛利亚是在旅途上先我们而行的姐妹

圣母升天节正日，教宗方济各在三钟经祈祷活动中吁请众人将目光转向那「始终跟随耶稣」的童贞玛利亚。愿圣母「助佑我们走向与主的相遇」。

（梵蒂冈新闻网）「我们不应该把圣母玛利亚想像成一尊静止不动的蜡像，却要能够在她身上看到一位鞋子磨损、筋疲力尽的姐妹，因为她跟在上主的身后行走，去与弟兄姐妹相遇，然后在结束她的旅途时得享天上的光荣」。教宗方济各于8月15日圣母升天节在三钟经祈祷活动中以这番话描述了童贞圣母玛利亚「先我们而行」的足迹。

教宗解释道，童贞荣福玛利亚在旅途上走在我们前头，这「提醒我们大家，我们的生命也是一段旅程」、一段持续迈向「最终相遇」的旅途。为此，教宗鼓励众人祈求圣母「在这前去与主相遇的旅途中助佑我们」。

玛利亚始终跟著耶稣走

圣母升天节选读的福音记载，纳匝肋少女一领受天使的报喜，就起身前去探望表姐依撒伯尔（参阅：路一39-56）。教宗称，「福音美妙地表述了」圣母「起身」上路这一场景。

「这表明玛利亚没有把她从天使那里得到的消息当成一种特权，相反地，她急速出门上路，渴望向他人传报那份喜悦，殷切为表姐服务。这第一段旅程其实是她一生的缩影，因为玛利亚从那时起就总是在旅途上：她始终跟随耶稣前行，如同天国的门徒那样。」

教宗总结道，最后，圣母玛利亚结束尘世的旅途时蒙召升天，「与她的爱子一起永享永恒生命的福乐」。

链接网址： www.vaticannews.cn

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2024 August 16, 10:52

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。