教宗任命丹杰洛为意大利拉奎拉总主教

现年53岁的丹杰洛助理主教获教宗任命为意大利拉奎拉总教区总主教，接替彼得罗基枢机的职务。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各8月1日接受意大利拉奎拉总教区彼得罗基（Giuseppe Petrocchi）枢机辞去治理教区牧职的请求，任命丹杰洛（Antonio D'Angelo）助理主教为继任人。丹杰洛自2023年8月起为该教区的助理主教。

丹杰洛总主教1971年3月2日出生于坎波巴索（Campobasso）省的卡斯特尔毛罗（Castelmauro）。他曾就读于基耶蒂（Chieti）的阿布鲁佐-莫利塞地区宗座神学院，获得神学学士学位。他于1996年9月14日在家乡晋铎后，在堂区从事牧灵工作。2005年至2007任教区明爱会主席，随后任阿布鲁佐-莫利塞地区宗座神学院副院长直到2012年。

丹杰洛于2008年获得罗马宗座拉特朗大学牧灵神学硕士学位。2016至2021年任阿布鲁佐-莫利塞地区宗座神学院院长。2021年被任命为拉奎拉总教区的辅理主教，并于同年9月12日在科雷马焦圣母大殿晋牧。自2023年8月起任该教区的助理主教职位。

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