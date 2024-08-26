教宗：不可以碰教会，要让渴望祈祷的人祈祷

教宗方济各在诵念《三钟经》后表示，对于基辅禁止该国东正教会与莫斯科宗主教府有关联一事，他深感担忧。教宗呼吁：「不应该直接或间接取缔任何一个基督信仰教会。」

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月25日主日诵念《三钟经》后立即表示，对于不准那些渴望祈祷的人在「他所认同的教会内」祈祷的禁令，他深表担忧。教宗指的是乌克兰国会禁止该国东正教会与莫斯科宗主教府有关联的决定。

教宗说：「我继续沉痛地关注在乌克兰和在俄罗斯联邦境内的战斗。一想到乌克兰近日通过的法规，我就对祈祷者的自由深感担忧，因为真正祈祷的人总是为所有的人祈祷。人并不因为祈祷而作恶。假如某个人对同胞犯下恶行，他将因此获罪，但是一个人作恶并不是因为他祈祷。因此，请让那渴望在他所认同的教会内祈祷的人祈祷。拜托，不可直接或间接取缔任何一个基督信仰教会：不可以碰教会。」

基辅的决定

这项法案于8月20日在基辅通过，取得了绝大多数的赞成票。根据新法，相关堂区有9个月的时间来斩断他们与俄罗斯东正教会的联系。

对此，俄罗斯东正教会立即作出回应，称这「显然侵犯了在宗教自由领域广受国际认可的人权」。

为各地战争的结束祈祷

此外，教宗方济各也在念经后的讲话中呼吁众人祈祷，但愿「在巴勒斯坦、以色列、缅甸和其他任何地区的战争得以结束」，因为「民众要求和平」。

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