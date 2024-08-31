教宗即将访问亚太四国，圣座新闻室记者会介绍此行重点

圣座新闻室主任布鲁尼在记者会上介绍教宗方济各将于9月2日至13日在印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡的牧灵访问。这是教宗方济各宗座牧职以来最长的一次旅行，布鲁尼说：「对于教宗的健康状况，没什么多加担心的。」他将用意大利语和西班牙语发表16篇讲话，涉及的主题包括和平与受造界。教宗将与雅加达大伊玛目签署联合声明，并与他一起参观「友谊隧道」。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室8月30日中午举行记者会，介绍教宗方济各即将于9月2日至13日在印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡进行的牧灵访问。贝尔格里奥教宗将近12年的宗座牧职及其关键主题，似乎浓缩在这12天的旅行中，也就是：宗教对话与和睦共处、社会修和、气候变化及其毁灭性后果，以及在经济成长和科技发达与各民族人性、社会和灵性的发展之间的平衡；还有福传、接纳难民，以及鼓励青年参与政治及社会进程。

宗座牧职以来最长的旅行

教宗方济各此行涵盖两大洲，横跨四个时区，飞行航程多达32814公里。这是他宗座牧职以来最长的一次旅行，却不是历任教宗史上的第一名。至今最长的教宗旅行是若望保禄二世创下的，他于1986年在13天内辗转到访了孟加拉国、新加坡、斐济、新西兰和澳大利亚，飞行距离高达48974公里。

贝尔格里奥教宗这次的旅行是他早在2020年新冠疫情爆发前就怀抱的「梦想」。在过去一年内，教宗访问了蒙古和马赛，接下来又要迎接几项重大盛事，例如以同道偕行为主题的世界主教会议第二会期，以及禧年。

步武保禄六世和若望保禄二世的芳踪

圣座新闻室主任布鲁尼8月30日向国际媒体介绍了教宗此行的细节，称方济各步武保禄六世和若望保禄二世的芳踪，因为他的这两位前任曾于上世纪70年代初和80年代末到访过这些地方。

布鲁尼指出，「在那几次举行了紧凑会晤的访问期间，教会改变了面容。青年人数众多」，教宗「花了很多时间与圣职人员在一起」。那时候，各国与民主在战争和侵略的瓦砾间蓬勃发展。

和平的挑战

教宗方济各在充斥著其他挑战的历史性时刻前往那里，头一个挑战便是世界和平。因此，教宗将再次呼吁要缔造和平，支持当前促进和平的努力。

在这层意义上，教宗将在印尼首都雅加达度过两个象征意义深远的时刻。这座城市近期也遭受宗教恐怖主义现象的打击，有人试图按照「伊斯兰国」组织的模式建立一个伊斯兰跨国组织，但印尼宪法中的五大支柱，即对不同信仰、文化、宗教和语言的尊重，成功地予以抵拒。

第一个时刻是在独立清真寺的参访。这座清真寺是东南亚最大的伊斯兰教建筑物，在1950年代由基督徒建筑师设计而成，2019年与圣母升天主教座堂建立联系。此联系又称为「友谊隧道」，目的是成为鼓励两大宗教团体友爱团结的记号。

在第二个象征意味浓厚的时刻，教宗依循阿布扎比有关人类手足情谊文件的轨迹，也与雅加达大伊玛目签署一份联合声明。

鼓励和安慰

除了文化多元丰富的印度尼西亚，教宗方济各也要为巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡带去「安慰或鼓励的话语」。巴布亚新几内亚近来遭遇严重的山体滑坡和部落争斗，受到重创；葡萄牙前殖民地东帝汶则是因为独立战争而伤痕累累，在22年内有将近四分之一的人口死亡；至于新加坡，该国虽然象征了富裕、贸易和科技发达，却也有深层的社会不平等和贫困问题。

环境议题

这四个亚太国家虽然各不相同，但共通点是环境议题。布鲁尼表示，「很难不提到环境。这些国家位于海洋与天空之间，有大海与群山、丰沛矿产和森林。我们可以期待对照料受造界和人民体面生活的一番省思」。

教宗16篇讲话的主题

上述主题将反映在教宗此行发表的16篇讲话上：在印尼的4篇、在巴布亚新几内亚的5篇和在新加坡的3篇将用意大利语发表；在东帝汶的4篇则要用西班牙语。

此外，教宗也会提到其他主题，像是接纳难民，首先是缅甸难民，或者侵犯的祸患，因为诺贝尔和平奖得主、东帝汶主教西门内斯·贝洛（Carlos Filipe Ximenes Belo）被控告对未成年人等对象施暴。这两点都是在记者的提问下谈及的。布鲁尼说：「教宗将面向不同国家的教会，吁请他们活出基督信仰，不要给任何罪行留空间。」目前并不预期教宗会与该神长的受害者私下会面。

针对教宗健康的措施

梵蒂冈发言人最后回答了几个有关教宗健康的问题，包括此行要多次调整时差并适应高湿度环境的辛劳。圣座新闻室主任表示，「没什么要多加担心的。在每次牧灵访问中早就采取的现行医疗卫生措施，已经确认过是足够的」。

届时，除了教宗的私人医生斯特拉佩蒂（Massimiliano Strappetti）以外，还会有一位医生和两位护理人员一起照顾教宗的健康。

谈到同行的神长，塔格莱枢机也会加入例行的出访队伍。其他地方的枢机和总主教，则将在教宗访问期间先后加进来。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html