教宗三钟经：真正的信仰和祈祷能开启心智

教宗11日在三钟经祈祷活动中省思说，耶稣同时代的人，由于僵硬的思想和对自己的所相信的坚持不放，很难承认祂是默西亚。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月11日主日在梵蒂冈宗座大楼带领聚集在圣伯多禄广场上的信众诵念三钟经。他在念经前的讲话中，省思了当天福音的内容。福音中记载说：“犹太人遂对耶稣窃窃私议，因为他说：我是从天上降下来的食粮。他们说：‘这人不是若瑟的儿子耶稣么？他的父亲和母亲，我们岂不是都认识么？怎么他竟说，我是从天上降下来的呢？’（若六41-42）”

教宗说，犹太人的不相信源自于一种观念，即天主不会以普通方式，通过纯朴和普通人来显现自己。他们按照自定的级别来判断耶稣：一个木匠的儿子。教宗指出，“他们因自己的成见而在信仰上受阻碍，他们也因对耶稣的卑微出身抱有偏见和他们自己的傲慢而受阻碍，因而认为没有什么可以向祂学习的。偏见和傲慢给我们造成多大的伤害！它们阻碍真诚对话、兄弟姐妹间的接近……你们要当心偏见和傲慢”。

接著，教宗表示，这些人遵守法律和所有戒律。他们看到耶稣所行的奇迹，可为什么连这都无法“帮助他们认出耶稣是默西亚呢？”“他们遵守宗教戒律，不是为了聆听上主，而是为了在其中寻找对他们的想法的确认。”

事实上，犹太人并没有要求耶稣给他们一个解释，他们不试图去明白，而是将自己封闭在他们的怀疑之中。教宗吁请我们要留意我们的信仰和祈祷生活，以免同样的事情在我们身上发生。

教宗强调，这种态度无法帮助我们与天主相遇。他指出，“真正的信仰和祈祷能开启心智，而非封闭它们”。教宗最后总结道，让我们自问，我们是否真的有能力聆听天主，是否有能力克服规定和恐惧来“聆听祂的声音”。

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