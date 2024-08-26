教宗：愿圣母玛利亚保护并陪伴尼加拉瓜信徒

教宗25日在三钟经祈祷后向尼加拉瓜人民致意，鼓励他们“重燃”对耶稣的希望。教宗也强烈呼吁国际社会介入，一起面对猴痘构成的“全球卫生紧急情况”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月25日在三钟经祈祷活动后问后信众时，也向尼加拉瓜人民致意。他说：“亲爱的尼加拉瓜人民，我鼓励你们重燃你们对耶稣的希望。你们要记住，是圣神始终引领历史走向更高的计划。愿无玷圣母在这饱受考验的时刻保护你们，让你们感受到她母亲般的温柔。愿圣母陪伴亲爱的尼加拉瓜人民。”

最近，尼加拉瓜政府实行严厉的税务政策，宗教机构也不能幸免，这令宗教机构难以持续其服务工作。此外，当局并逮捕、驱逐宗教人士，取消了1500个宗教慈善机构的法人资格。

教宗在诵念三钟经活动中也向受猴痘影响的人表达关怀之情，猴痘疫情构成全球紧急卫生情况。教宗说，“我为所有受感染的人祈祷，特别是受其影响的刚果民主共和国。我向最受这疾病影响的国家中的地方教会表达关怀，也鼓励各国政府和私营企业分享可用的技术及治疗方法，为的是不让任何人缺乏适当的医疗服务”。

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