教宗鼓励参加传统朝圣活动的波兰女性见证福音

波兰妇女依循传统参加了在希隆斯克地区佩卡雷圣母朝圣地举行的敬礼活动，教宗18日在三钟经祈祷活动中向她们致意。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月18日在三钟经祈祷活动中，提到在波兰希隆斯克地区佩卡雷圣母朝圣地朝圣的数以万计的女孩和成年妇女，并邀请她们“在家庭和社会中喜乐地见证福音”。该朝圣地是一个于17世纪献给圣母的敬礼场所。依循传统，男性于5月份、女性于8月份前往此地朝圣。

在今年的朝圣活动中，缪勒（Gerhard Müller）枢机主持了弥撒。他在讲道中强调，“站在耶稣的十字架下，而不是胆怯地逃离，这才是真正的基督徒”。枢机补充说，十字架下的妇女的场景，也向“我们展示了女性的特殊神恩”。

佩卡雷圣母朝圣地位于卡托维兹教省总教区，该教省总主教加尔巴斯（Adrian Galbas）说，“教会是为了福传”。总主教提到朝圣活动的座右铭：“我在教会内，所以我去”。参与者的见证鼓舞人心，一位来自卡托维兹的妇女说，“这次朝圣给了我们一整年的力量，圣母玛利亚给予我们力量”。在祈祷意向中，最常出现的是为健康、家庭中的和谐、婚姻和子女祈祷。



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