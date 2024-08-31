教宗鼓励传信大学保持自己的特色

教宗方济各接见了出席圣座福音传播部全体会议的代表们，谈到这次会议关于宗座传信大学未来走向的议题。教宗表示，就传信大学而言，要珍视一切能用来更加凸显“其传教与跨文化特质”的事物。

（梵蒂冈新闻网）宗座传信大学的身分、使命、期待及未来，这是圣座福音传播部在8月29至30日两天的特别全体会议中进行的反思。来自许多国家，尤其是亚洲和非洲的主教们也作出了贡献。教宗方济各8月30日上午在梵蒂冈枢密会议厅接见了与会者，提到这次会议的主旨，并为会议所采行的“同道偕行方式”表示祝贺。

身分与使命

教宗在讲话中谈到的第一个问题，乃是身分与使命的结合。教宗表示，对传信大学而言，这两个方面常协调一致，但常有待更新。

“大学的培育、教学、研究和活力，是我们领受向万民传扬福音的使命的一部分，它们的实践绝不可被认为是一劳永逸的：它们永远在行进中。它们是敞开的幅度，必须不断地由圣神的气息来引领，因为圣神引领历史，召叫我们诠释我们所处的时代。”

教宗指出，“如果大学的创始价值始终有效”，就需要与“今日现实对教会和世界提出的问题”进行对照和调整。“我们并非生活在一个基督信仰的社会，但我们蒙召在今日的多元社会中以基督徒的身分生活。活出基督信仰和心胸开放的人”。

面对期待和未来的传信大学

期待与未来的结合，是教宗省思的第二个问题。他作出了具体的指示，涉及大学提供的培育，以及“人力和经济资源的合理化”。

“为此，需要一种能超越当前的视野，懂得考虑到教会和社会情况、教会结构的生命力及其可持续性、地方教会的需求、司铎和奉献生活的圣召，以及不同地区的人口指数。”

需要有创意及合理使用资源

教宗表示，这是一种需要有创意的重组，与在罗马的其他宗座大学和学术机构共同努力。重要的是，合理使用资源、“杜绝浪费”、舍弃已经过时的事物，就传信大学而言，要珍视一切能用来更加凸显“其传教与跨文化特质”的事物。

教宗祝愿，宗座传信大学也能加强现有不同地理及文化区域的研究中心，并与地方教会的修道院和神学院建立更密切的关系。

“我们多么需要牧者，多么需要那些奉献生活者和平信徒，他们懂得具体地推动向不同文化传福音的传教热忱，如此一来也使福音本地化！这两件事常相辅相成，即文化的福音化和福音的本地化。”

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