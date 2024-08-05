教宗三钟经：只有爱而不是物质能充实生命

（梵蒂冈新闻网）不自私、与他人分享一切的爱，和耶稣一样的爱。这便是五饼二鱼奇迹表现出来的爱。由于一名慷慨和勇敢的男孩，将自己所拥有的全数奉献出来，耶稣得以使所有人果腹。

耶稣不是魔术师



在三钟经祈祷中，教宗与不畏夏季炎热天气而聚集在圣伯多禄广场的信友们分享当天的福音内容，并邀请大家默想那些目睹奇迹的人，明白其中的真正意义。教宗说：“他们没有明白，他们把耶稣当成一个魔术师，于是回去找他，希望他能像变魔术一样重复这奇迹。他们的注意力只集中在饼和鱼上，也就是那些可食用的物质上，这些物质很快就消耗完了，这让他们依然感到饥饿。”

真正的饱足生命之粮超越一切



教宗解释说，那个奇迹指向的是其它：“他们没有意识到，这只是一个工具，透过它，耶稣在让他们吃饱的同时，向他们揭晓了更为重要的事情：就是那条通往永恒生命之路，和那超越一切剂量令人饱足的饼的滋味。”

爱德是分享一切



真正的生命之粮是耶稣，他是天主的爱子，道生成人，来分担我们的贫苦，通过它指引我们进入与天主及弟兄姐妹完全共融的喜乐。物质无法充实生命，唯有爱能做到。为此，必须要走上爱德之路，这种爱德是不为自己保留任何东西，而是与他人分享一切。

像兄弟般团结



教宗指出，父母就是这样做的：他们倾其一生，只是为了让子女能够得到良好的成长，并为他们的未来留下些许保障。而当子女们怀著感恩之心能领悟到这个信息时，那是多么的令人欣慰。“当子女们明白这个道理，不仅感恩而且彼此团结如兄弟般时，那是多么美好啊！然而，如果他们为了遗产争吵，甚至多年不再来往，那就令人感到多么悲伤！父母留给子女最珍贵的遗产不是钱财，而是爱，他们因著这个爱把自己的一切奉献给子女，正如天主对我们所做的那样，借此教导我们如何去爱”。

自由还是奴隶？



教宗方济各呼吁大家自我省察，自问我们与事物的关系：我是它们的奴隶，还是能自由地使用它们，将它们作为施爱和接受爱的媒介？我是否懂得向天主和弟兄姐妹说“谢谢”并且能够带著喜悦的心情分享所得到的恩惠？

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