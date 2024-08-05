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教宗三钟经：只有爱而不是物质能充实生命

（梵蒂冈新闻网）不自私、与他人分享一切的爱，和耶稣一样的爱。这便是五饼二鱼奇迹表现出来的爱。由于一名慷慨和勇敢的男孩，将自己所拥有的全数奉献出来，耶稣得以使所有人果腹。

耶稣不是魔术师

在三钟经祈祷中，教宗与不畏夏季炎热天气而聚集在圣伯多禄广场的信友们分享当天的福音内容，并邀请大家默想那些目睹奇迹的人，明白其中的真正意义。教宗说：“他们没有明白，他们把耶稣当成一个魔术师，于是回去找他，希望他能像变魔术一样重复这奇迹。他们的注意力只集中在饼和鱼上，也就是那些可食用的物质上，这些物质很快就消耗完了，这让他们依然感到饥饿。”

真正的饱足生命之粮超越一切

教宗解释说，那个奇迹指向的是其它：“他们没有意识到，这只是一个工具，透过它，耶稣在让他们吃饱的同时，向他们揭晓了更为重要的事情：就是那条通往永恒生命之路，和那超越一切剂量令人饱足的饼的滋味。”

爱德是分享一切

真正的生命之粮是耶稣，他是天主的爱子，道生成人，来分担我们的贫苦，通过它指引我们进入与天主及弟兄姐妹完全共融的喜乐。物质无法充实生命，唯有爱能做到。为此，必须要走上爱德之路，这种爱德是不为自己保留任何东西，而是与他人分享一切。

像兄弟般团结

教宗指出，父母就是这样做的：他们倾其一生，只是为了让子女能够得到良好的成长，并为他们的未来留下些许保障。而当子女们怀著感恩之心能领悟到这个信息时，那是多么的令人欣慰。“当子女们明白这个道理，不仅感恩而且彼此团结如兄弟般时，那是多么美好啊！然而，如果他们为了遗产争吵，甚至多年不再来往，那就令人感到多么悲伤！父母留给子女最珍贵的遗产不是钱财，而是爱，他们因著这个爱把自己的一切奉献给子女，正如天主对我们所做的那样，借此教导我们如何去爱”。

自由还是奴隶？

教宗方济各呼吁大家自我省察，自问我们与事物的关系：我是它们的奴隶，还是能自由地使用它们，将它们作为施爱和接受爱的媒介？我是否懂得向天主和弟兄姐妹说“谢谢”并且能够带著喜悦的心情分享所得到的恩惠？

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2024 August 05, 13:10

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。