教宗接见四个修会全体大会与会者：重视爱德而非有多少文凭

教宗方济各接见四个修会全体大会的与会神父和修女，提醒他们基督徒生活的「最终考核」关键在于对贫困、受苦和被丢弃者作出的关爱之举。不可依照世俗的标准来拣选人，却要常怀著一股白白付出的动力。

（梵蒂冈新闻网）心灵既要平安，又要有急切感，因为面对为天主圣爱做见证的使命，一种「安心无忧」的意识会使人变得怠惰。这是因为现世结束之际，一切都要接受「最后的考核」。诚如《玛窦福音》所记载的，在最后考核中，重要的是对受苦者行的爱德，而非学历文凭；是不分彼此地对所有人敞开的大门，而非只向「获拣选者」开放的窄门。

教宗方济各8月12日上午在梵蒂冈宗座大楼接见了四个修会全体大会的与会神父和修女，向他们再次阐述了奉献生活的愿景。这些与会者分别是圣西斯笃道明传教修女会修女、圣心会修女、献圣母于圣殿会修女，以及圣召会神父。

分辨、培育和爱德

教宗围绕著分辨、培育和爱德这三大核心展开讲话。无论是「做重大抉择的郑重时刻」，还是「做日常小决定的普通时候」，分辨的举动都能让人追随各自的圣召，「辛勤工作、听从上主、聆听自己和他人、耐心等待、鼓起勇气」。这使我们能理解天主的圣意，祂总是向心灵提出建议，从不强加于人。教宗表示，分辨是一个谨慎的过程，需要它的不仅是度奉献生活者。

「我们的世界非常需要重新发现做决定的滋味和美好，尤其是那些关键性的抉择，它们会影响到人生重大的转捩点，例如圣召。因此，父母要出手相助，特别要帮助青年去了解，自由并非永远停滞在十字路口左右闲晃，从不真正选一条路走。」

心灵平安却有急切感

谈到培育，教宗向神父、修女们重申，培育是一段「涵盖整个生命的成圣进程」，交织著个人与团体的祈祷、圣事生活和朝拜天主。教宗多次强调，朝拜的观念今天不幸消失了，迫切需要把它找回来。再者，「唯有一个谦逊承认自己持续在『接受培育』的人，才有望成为一个优秀的培育者」。因此，教宗叮嘱在场众人要留意「内心的急切感」，因为安心无忧是一回事，而如同义人那样「心灵平安却有急切感」则是另一回事。

治疗「丢弃文化」的解药

行爱德意味著「不停关注穷人的面容」。教宗嘱咐在场众人要提高警觉，愿他们「常怀著一股白白付出及无私大爱的动力」。

教宗最后引用《玛窦福音》第25章有关最后审判的章节，指出我们将要受评断的依据。「上主不会问我们：『你读了什么书，有多少文凭？』这里有个有效的解药能治疗在我们内及在我们周围的『丢弃文化』：拜托，不要丢弃人，不要用世俗的标准来拣选人：他们有多重要，有多少钱，这些是世俗的标准，要抛开它们。你们不可丢弃人，却要接纳、拥抱每一个人，爱每一个人。」

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