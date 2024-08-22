教宗：让我们为分裂的世界祈求和平并带去和平

教宗在本周例行的周三公开接见活动结束时，再次提到“饱受折磨的乌克兰”、缅甸、南苏丹和北基伍。他说，“我们不要忘记巴勒斯坦和以色列：愿那里获得和平”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月21日在周三公开接见活动结束时，再次为和平发出呼吁，对世界上的许多冲突表示担忧。他在问候意大利朝圣者后，敦促大家不要忘记“受了很多的苦、饱受折磨的乌克兰”。

教宗说：“我们不要忘记缅甸、南苏丹、北基伍，以及许多处于战争中的国家。让我们为和平祈祷。我们不要忘记巴勒斯坦和以色列：愿那里获得和平。”

此外，教宗问候聚集在保禄六世大厅的讲波兰语的信友时，也呼求和平。“我们的世界充满了战争和分裂，它比以往任何时候都更需要圣神的果实。你们要首先从家庭和工作环境开始，将爱、和平及良善带入你们的日常生活中”。

最后，教宗提到最近几周徒步到波兰光明山朝圣地的朝圣活动。他祝愿，因著圣母玛利亚的转祷，信友们的祈祷能求得“世界极其渴望的和平之恩”。

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