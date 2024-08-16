教宗：加沙处境极其严峻，应当停火、不可扩大冲突

在圣母升天节的三钟经祈祷活动中，教宗方济各将受苦百姓的「焦虑和痛苦」托付给圣母玛利亚，再次为加沙地带「极其严峻的人道主义处境」发出呼吁，恳请释放人质、援助心力交瘁的人民：「要走谈判的道路，好使这悲剧尽快结束。战争是个挫败。」

（梵蒂冈新闻网）世界许多国家因似乎解决不了的社会张力和战争而陷入分裂，首先便是死亡人数攀升、紧张局势加剧的中东，教宗方济各将他们的「焦虑」和「痛苦」托付给童贞圣母玛利亚、和平之后。8月15日圣母升天节，教宗在三钟经祈祷活动结束之际，再次为和平、停火、谈判和停止暴行发出热切呼吁。

「我尤其想到饱受磨难的乌克兰、中东、巴勒斯坦、以色列、苏丹和缅甸。愿我们在天上的母亲为所有人求得安慰，以及宁静且祥和的未来。」

加沙的人道主义处境极其严峻

教宗特别与那些顶著夏日艳阳、聚集在圣伯多禄广场的信众分享他对「加沙极其严峻的人道主义处境」的担忧。

就在诵念《三钟经》前几个小时，哈玛斯组织发布消息称，自去年10月7日以来，以色列为了报复哈玛斯而在加沙地带展开的轰炸已有10个月，死亡人数超过了4万人。

教宗说：「我再次恳请在所有战线停火，释放人质，并且援助心力交瘁的人民。」

谈判之路

在卡塔尔杜哈为促进加沙停火的会谈举行的同时，教宗再次呼吁不要扩大冲突，以免整个中东化为灰烬。事实上，人们这几天担心，哈玛斯政治领导人哈尼亚（Ismail Haniyeh）在德黑兰遇害后，伊朗可能会对以色列袭击报复。教宗疾呼：「冲突不可扩大。」

「我鼓励所有的人竭尽所能阻止冲突扩大，并走上谈判的道路，好使这场悲剧尽快结束。」

挫败

教宗最后说：「我们不可忘记，战争是个挫败。」它永远且对所有人，都是挫败。

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