教宗方济各：在各种情况下都应走和平的道路

教宗接见了出席国际天主教立法人员网络年度会议的人士，再次强调战争是一种挫败。教宗也告诫人们玩世不恭讯息的危险性，勉励在场者成为新世代的榜样。

（梵蒂冈新闻网）国际天主教立法人员网络（ICLN）于8月22至25日在罗马召开第15届年度大会，讨论的主题是：“处在战争的世界：持续的危机和冲突，这对我们意味著什么？”大约170名与会者于8月24日前来梵蒂冈晋见了教宗方济各。教宗在讲话中指出，大规模的冲突造成了零星的第三次世界大战，这种战争“似乎总是存在，停不下来”。

解决冲突就要放弃战争

教宗援引《众位弟兄》通谕的教导，指出各种战争都是“政治和人类的失败”。他说，“当代武器的巨大破坏能力实际上已摒弃了那些约束战争的传统准则”，在许多情况下，“军事目标与民用目标之间的区别越来越模糊”。然而，“我们的良知不能对每天出现在我们眼前的死亡和摧毁景象无动于衷。我们需要聆听《圣经》中提到的穷人、寡妇和孤儿的呼喊，好能看到战争深处的罪恶深渊，尽一切可能选择和平”。

以谈判的途径选择和平

教宗提到，“在各种适当和不适当的情况下”都应走和平的道路。我们必须诉诸谈判、调解的路径并秉持公断。教宗说：“有时冲突可能无法避免，但只有本著对话和理解他人及其理由的精神，并共同努力在谋求公益中促进正义，才能富有成效地解决冲突。请不要忘记：我们无法单独解决冲突。我们只能与他人一起解决。没有任何人能单独解决冲突。”

世界厌倦战争，需要希望

教宗最后鼓励在场的人成为新世代的榜样。他说：“坚信基督的应许支撑著你们为促进公益的努力，愿这努力为我们的青年树立榜样。让他们看到希望和理想的典范是多么重要，这些理想能对抗悲观主义和玩世不恭的讯息，这些讯息太可怕了！青年经常暴露在这些绝望、悲观和玩世不恭讯息之下！”

国际天主教立法人员网络的使命

国际天主教立法人员网络在其网站上说明它奉行的宗旨，即：为担任公职的基督徒提供持续的信仰培育，使之成为一个供人参照的基督徒团体，有能力发挥“有品德且有效率的领导作用”，努力提升每个人的尊严。

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