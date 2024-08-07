教宗公开接见：没有圣神，教会无法前进、成长和宣讲

8月7日，教宗方济各恢复了例行的周三公开接见活动。在要理讲授中，教宗继续省思圣神的临在，从之前谈过的创世行动，今天进入了新约。圣神是道成肉身奥迹的主角：玛利亚成为基督之母，展现出教会的形象。面对困难，教宗邀请大家重复说：“在天主前没有不可能的事。”

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于8月7日在保禄六世大厅恢复了例行的周三公开接见活动中，继续他在7月暑休前的系列要理讲授主题，即“圣神与新娘。圣神引领天主子民与耶稣、我们的希望相遇”。这次主题是“在道成肉身奥迹中的圣神”。教宗谈到圣母玛利亚，称她为圣神的净配及教会的形象。她透过圣神获得了力量，能够在接受天主圣言后，去宣讲天主的圣言。

公开接见活动一开始，在场众人先是聆听了一篇读经：“那时候，天使对玛利亚说：‘玛利亚，不要害怕，因为妳在天主前获得了宠幸。看，妳将怀孕生子，并要给他起名叫耶稣。’玛利亚向天使说：‘这事怎么能成就？因为我不认识男人。’天使答复她说：‘圣神要临于妳，至高者的能力要庇护妳。’”（路一30-31、34-35）

玛利亚因圣神而受孕

然后，教宗的省思从教会所信仰的根本事实出发，它在公元381年的君士坦丁堡大公会议中被纳入《信经》，即：圣神降临于玛利亚身上，她因圣神成了基督的母亲。这正是天使报喜的内容。

教宗指出：“这是大公信仰的一个事实，因为所有基督徒都一起宣认那同一份《信经》。从记不清什么时候开始，虔诚的公教信徒就从这个信仰的事实中汲取了一篇日常祈祷文，也就是《三钟经》。”

玛利亚，教会的形象

教宗接著表示，这个信仰的道理让我们得以“称玛利亚为杰出的净配，这就是教会的形象”。梵二文献《教会》宪章也重申了玛利亚和教会的相似之处：“教会默观圣母深奥的圣德，仿效她的爱德，借着忠实承受于天主的圣道实践圣父的旨意，教会自己也变成了母亲，因为教会以讲道和圣洗圣事，把圣神所孕育、天主所产生的儿女，投入不朽的新生命中。”（《教会》宪章，64号）

“这事怎能成就？”

在谈论玛利亚与教会之间的相似之处时，教宗强调，就像童贞玛利亚先在自己内接纳了耶稣，然后将其生育一样，同样教会也必须先接受天主的圣言，然后通过生活和宣讲赋予其活力。如同玛利亚一样，当教会面对的任务超出其能力时，也会很自然地问出相同的问题：“这事怎能成就？”（路一34）

“在一个似乎只追求舒适的世界中，如何宣讲耶稣基督及其救恩？答案也是一样的：‘你们将充满圣神的德能。’（宗一8）没有圣神，教会无法前进、成长、宣讲。”

“在天主前没有不能的事”

教宗继续指出，不仅是教会，每一个受洗者，也就是我们每一个人，有时都会问自己：“我能怎么面对这个情况？”教宗让大家记住天使的答复，即：“在天主前没有不能的事。”（路一37）这将会对我们裨益良多。

最后，教宗总结道：“兄弟姐妹们，每当我们再次踏上旅途时，也要在心中怀著这份安慰人心的确信：‘在天主前没有不能的事。’如果我们相信这点，我们就会创造奇迹。”

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