教宗三钟经：天上食粮是超乎各种期待的礼物

教宗方济各在三钟经祈祷活动中阐明，圣体圣事、「天上食粮」、「生活且真正的食粮」不会「变魔术般地立刻解决所有问题」。基督圣体是高过于我们所需的食粮，「因为祂满足我们大家对希望、真理、救恩的饥渴」。「天上食粮是超乎各种期待的礼物」。

（梵蒂冈新闻网）「我是从天上降下的生活的食粮。」主日福音记载，耶稣如此说道（若六51）。教宗方济各8月18日主日在三钟经祈祷活动中强调，耶稣「从天父而来，是为我们取得肉躯的圣子」，是「高过于我们所需的食粮」。事实上，我们每个人都「在心中」感受到「对希望、真理和救恩的饥渴」，耶稣满足这份饥渴，将自己献给我们，丰富我们的生命。

「耶稣照料的是最大的那份需求：祂拯救我们，以自己的生命来滋养我们的生命，并且始终这么做。因著祂，我们得以与天主共融，在我们彼此之间共融。」

天上食粮不是变魔术，却带来希望

「天上食粮」、「生活且真正的食粮」不会「变魔术般地立刻解决所有问题」。教宗表明，基督圣体「赐给穷人希望，战胜狼吞虎咽之人的傲慢」。

耶稣的话语令人费解

基督「称自己是最常见的日用食粮」，祂的话语令人费解。有些人会问：「耶稣怎么能把自己的身体给我们吃呢？」教宗指出，「我们今天也」有同样的疑问，却在「圣体圣事的奥迹」前心生「惊喜和感激」之情。

地上的食粮不足以生活

教宗表示，基督所说的一切让人又惊又喜，因为「天上的食粮是超乎各种期待的礼物」。然而，那些不理解「耶稣风格」的人，「依然心存怀疑」，认为「吃另一个人的身体是不可能的，这甚至是违反人性的」。教宗解释道，基督的「圣体圣血」使人想到祂的人性，因为这些是耶稣「为我们献出生命、以滋养我们」的记号。教宗邀请众人颂谢天主子，因为祂「为了我们并且同我们一起临在」于此。

「基督是真人，祂深知人需要饮食才能生存。但祂也知道这是不够的。对地上的食粮行了增饼奇迹后，祂准备了一份更大的礼物：祂亲自成了真正的食粮、真正的饮料。主耶稣，谢谢祢。」

教宗请众人反省：我们是否对救恩感到饥渴？在「为我们死而复活的上主的圣体」前，我们能否感到惊喜？教宗最后敦促信众恳求圣母玛利亚「帮助我们领受在饼形内的天上恩典」。

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