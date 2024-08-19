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教宗三钟经：天上食粮是超乎各种期待的礼物

教宗方济各在三钟经祈祷活动中阐明，圣体圣事、「天上食粮」、「生活且真正的食粮」不会「变魔术般地立刻解决所有问题」。基督圣体是高过于我们所需的食粮，「因为祂满足我们大家对希望、真理、救恩的饥渴」。「天上食粮是超乎各种期待的礼物」。

（梵蒂冈新闻网）「我是从天上降下的生活的食粮。」主日福音记载，耶稣如此说道（若六51）。教宗方济各8月18日主日在三钟经祈祷活动中强调，耶稣「从天父而来，是为我们取得肉躯的圣子」，是「高过于我们所需的食粮」。事实上，我们每个人都「在心中」感受到「对希望、真理和救恩的饥渴」，耶稣满足这份饥渴，将自己献给我们，丰富我们的生命。

「耶稣照料的是最大的那份需求：祂拯救我们，以自己的生命来滋养我们的生命，并且始终这么做。因著祂，我们得以与天主共融，在我们彼此之间共融。」

天上食粮不是变魔术，却带来希望

「天上食粮」、「生活且真正的食粮」不会「变魔术般地立刻解决所有问题」。教宗表明，基督圣体「赐给穷人希望，战胜狼吞虎咽之人的傲慢」。

耶稣的话语令人费解

基督「称自己是最常见的日用食粮」，祂的话语令人费解。有些人会问：「耶稣怎么能把自己的身体给我们吃呢？」教宗指出，「我们今天也」有同样的疑问，却在「圣体圣事的奥迹」前心生「惊喜和感激」之情。

地上的食粮不足以生活

教宗表示，基督所说的一切让人又惊又喜，因为「天上的食粮是超乎各种期待的礼物」。然而，那些不理解「耶稣风格」的人，「依然心存怀疑」，认为「吃另一个人的身体是不可能的，这甚至是违反人性的」。教宗解释道，基督的「圣体圣血」使人想到祂的人性，因为这些是耶稣「为我们献出生命、以滋养我们」的记号。教宗邀请众人颂谢天主子，因为祂「为了我们并且同我们一起临在」于此。

「基督是真人，祂深知人需要饮食才能生存。但祂也知道这是不够的。对地上的食粮行了增饼奇迹后，祂准备了一份更大的礼物：祂亲自成了真正的食粮、真正的饮料。主耶稣，谢谢祢。」

教宗请众人反省：我们是否对救恩感到饥渴？在「为我们死而复活的上主的圣体」前，我们能否感到惊喜？教宗最后敦促信众恳求圣母玛利亚「帮助我们领受在饼形内的天上恩典」。

链接网址： www.vaticannews.cn

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2024 August 19, 11:26

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。