教宗任命亨宁为美国波士顿教区总主教

教宗方济各接受了波士顿总主教奥马利枢机辞去治理波士顿教区的牧职的请求，于8月5日任命亨宁主教为波士顿总教区的总主教，以接替奥马利枢机的职务。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月5日接受了波士顿总主教奥马利（Seán Patrick O’Malley）枢机辞去治理波士顿教区的牧职的请求，任命亨宁（Richard G. Henning）主教为波士顿总教区的新任总主教，以接替奥马利枢机的职务。亨宁主教获任命前是美国普洛威顿斯（Providence）教区主教。

亨宁总主教现年59岁，出生于美国纽约州的罗克威尔中心（Rockville Centre），1992年晋铎。晋铎后，于1992至1997年在罗克威尔中心教区从事堂区牧灵工作。2000年，亨宁获得华盛顿美国天主教大学圣经神学硕士学位；2007年，在罗马获得宗座天使大学圣经神学博士学位。亨宁神父曾先后在修院任教并作陶成导师。

2018年6月8日，亨宁神父被任命为罗克威尔中心教区辅理主教；于2022年11月23日被任命为普洛威顿斯教区助理主教，并于2023年5月1日就任该教区正权主教。

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