教宗三钟经：跟随耶稣并非易事，但祂是生命的圆满

教宗25日带领信众诵念三钟经时指出，今天就如昨天一样，理解耶稣的行事方式并不容易。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月25日主日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念三钟经。他在念经前的讲话中省思当天福音内容说，跟随耶稣并非易事，今天就如昨天一样，只有少数人和十二位宗徒一样，跟随耶稣直到最后，因为友情和信任将他们与耶稣连结在一起。

主的语言常常不容易理解。伯多禄知道，只有在基督内才有生命，他说：“主！我们去投奔谁呢。”教宗解释说，尽管他们并不总能理解师傅所说和所做的一切，但“十二位门徒留了下来，因为他们在祂内找到了永生的话”。“耶稣的选择常常超出一般的思维”，超出了传统的准则，甚至造成挑衅和反感的局面（参阅：玛十五12）。所以，跟随耶稣并非易事。

教宗接著说，“在当时众多的老师中，伯多禄和其他人只有在耶稣内找到了对生命、喜乐和爱的渴望的答案：只有藉著耶稣，他们才能体验到他们寻找的生命的圆满，这圆满超越了罪恶，甚至超越了死亡的限制”。

最后教宗指出，“我们越接近耶稣，我们越接受祂的福音，在圣事中领受恩宠，在祈祷中与祂为伴，在谦卑和爱德中效法祂，我们就越能体验到有祂作为朋友的美好，使我们意识到惟有祂有‘永生的话’”。

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