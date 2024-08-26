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教宗三钟经：跟随耶稣并非易事，但祂是生命的圆满

教宗25日带领信众诵念三钟经时指出，今天就如昨天一样，理解耶稣的行事方式并不容易。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月25日主日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念三钟经。他在念经前的讲话中省思当天福音内容说，跟随耶稣并非易事，今天就如昨天一样，只有少数人和十二位宗徒一样，跟随耶稣直到最后，因为友情和信任将他们与耶稣连结在一起。

主的语言常常不容易理解。伯多禄知道，只有在基督内才有生命，他说：“主！我们去投奔谁呢。”教宗解释说，尽管他们并不总能理解师傅所说和所做的一切，但“十二位门徒留了下来，因为他们在祂内找到了永生的话”。“耶稣的选择常常超出一般的思维”，超出了传统的准则，甚至造成挑衅和反感的局面（参阅：玛十五12）。所以，跟随耶稣并非易事。

教宗接著说，“在当时众多的老师中，伯多禄和其他人只有在耶稣内找到了对生命、喜乐和爱的渴望的答案：只有藉著耶稣，他们才能体验到他们寻找的生命的圆满，这圆满超越了罪恶，甚至超越了死亡的限制”。

最后教宗指出，“我们越接近耶稣，我们越接受祂的福音，在圣事中领受恩宠，在祈祷中与祂为伴，在谦卑和爱德中效法祂，我们就越能体验到有祂作为朋友的美好，使我们意识到惟有祂有‘永生的话’”。

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2024 August 26, 12:05

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。