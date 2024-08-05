教宗：不可使和平天主的话窒息，战争是个挫败

教宗方济各在诵念《三钟经》后，为圣地呼求和平、冲突不再延烧。「袭击，包括那些有针对性的袭击，以及杀戮，绝不能是解决方法。」教宗也念及委内瑞拉：各方必须寻求真相，行事节制有度，避免暴力。教宗为印度洪水灾民祈祷，并提及黎巴嫩新真福杜埃希宗主教。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月4日主日在诵念《三钟经》后，为中东局势和战争延烧的危险深表担忧。教宗表示，这场冲突「极为激烈残忍，不可再扩展下去」。教宗为所有受害者祈祷，「尤其是无辜的孩童」，以及「巴勒斯坦、以色列和黎巴嫩的百姓」。

有针对性的袭击和杀戮绝不能是解决方法

教宗呼吁「要有勇气恢复对话，在加沙地带和所有前线立即停火，释放人质」，援助百姓，为他们提供人道救援物资。轰炸、谋杀和暴力根本无济于事。

「袭击，包括那些有针对性的袭击，以及杀戮，绝不能是解决方法。它们无助于走正义的道路、和平的道路，只会激起更多的仇恨和抱负。够了，弟兄姊妹们！到此为止！不要让和平天主的话语窒息，却要让和平的天主圣言成为圣地、中东和全世界的未来！战争是个挫败！」

愿各方在委内瑞拉寻求真相

提到中东和缅甸后，教宗也表达了对委内瑞拉的担忧。在马杜罗总统的再次当选引发争议后，那里的局势现在相当棘手。

「我沉痛地吁请各方寻求真相，行事节制有度，避免各种暴力，要通过对话来解决争端，关心人民真正的福祉，而非片面的利益。」

教宗将委内瑞拉托付给科罗莫托圣母（Our Lady of Coromoto）的转求，以及真福埃尔南德斯（Josè Gregorio Hernandez）的代祷。

教宗为印度暴雨罹难者祈祷

然后，教宗对「遭受强烈暴雨重创」的印度人民，特别是喀拉拉邦人民表达关怀。这次暴雨「造成了多起山体滑坡、许多人失去生命、众多百姓流离失所和庞大的损失」。「这场灾难的破坏力如此强大」，教宗邀请众人与他一起为所有因此丧生和处境艰难的人祈祷。

为贝鲁特港爆炸事件罹难者实现正义、厘清真相

念经后，教宗提到了8月2日周五在黎巴嫩被册封的新真福杜埃希（Stefano Douayhy）宗主教。他于1670年至1704年领导马龙尼礼教会，教宗赞许他是「信德的导师、殷切的牧者，始终亲近子民的望德见证人」。

杜埃希宗主教所处的年代「也因种种迫害而十分艰苦」。教宗说：「今天黎巴嫩人也吃很多的苦！我尤其想到贝鲁特港爆炸事件的罹难者家庭。我希望早日实现正义、厘清真相。」

在圣维雅纳（John Vianney）瞻礼当天，有些国家为本堂神父举行庆祝活动。教宗最后在三钟经祈祷活动中向所有本堂神父表示关怀和感激，称他们尽管「有时面对许多磨难，却热忱又慷慨地献身于天主和子民」。

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